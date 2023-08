Nebraska ülikooli võrkpallimängul püstitati võimas publikurekord

Viiekordne NCAA meister Nebraska võõrustas ülikooli Ameerika jalgpalli staadionil 92 003 fänni silme ees Omaha ülikooli, kes pidi tunnistama kodunaiskonna 3:0 (25:14, 25:14, 25:13) paremust.

"See oli täiesti imeline," sõnas Nebraska keskblokeerija Andi Jackson pärast mängu. "Me proovisime kõik keskenduda, aga olime ise nii põnevil. Olen väga tänulik, et sain sellest osa."

Meeletu rahvasumma tähistab uut naiste spordiürituse publikurekordit - eelmisel aastal kogunes Barcelona Camp Nou staadionile 91 648 inimest, et vaadata jalgpalli naiste Meistrite liiga finaali kodunaiskonna ja Wolfsburgi vahel. Veerandfinaali Barcelona ja Madridi Reali vahel jõudis vaatama 91 553 inimest.

1999. aastal kogunes USA-s jalgpalli naiste MM-finaaliks 90 185 inimest. "Mäletan seda nagu eilset," ütles Nebraska peatreener John Cook 24 aastat tagasi toimunud MM-finaali kohta. "Neid naisi võistlemas näha oli väga mõjuv, samuti nende tähistamist pärast mängu. See jättis USA-s naiste spordile jälje. See näitas, mis on võimalik."

Nebraska fans are ABSOLUTELY AMAZING. World Record 92,003 fans at a Women's sporting event. WHAT A SCENE for this Volleyball game pic.twitter.com/nGqtvAOUBM — Robert Griffin III (@RGIII) August 31, 2023