Evenepoel kaotas Vueltal liidrisärgi, kuuendal etapil võidutses Kuss

Umbes kolm kilomeetrit enne etapi lõppu võimsalt rünnanud Kuss ületas finišijoone vastupanuta ning leidis esimese kategooria lõputõusule järgnenud viimasel sirgel aega raja ääres seisnud pealtvaatajatele plaksu lüüa.

"See oli väga keeruline etapp ja teadsime, et siin etapil läheb kontrollimisega keeruliseks. Aga see oli meie peamine eesmärk," sõnas Kuss pärast etappi. "Tundsin end terve päev superhästi. Mõtlesin ainult selle peale, millal rünnata ja millal ma eralduda suudan. [Viimase] tõusu ajal nautisin Vuelta vaateid, need on alati minu jaoks erilised olnud."

Ameeriklane lõpetas 183-kilomeetrise etapi ajaga 4:27.29, temast 26 sekundit hiljem ületas joone prantslane Lenny Martinez, kes edestas omakorda kaasmaalast Romain Bardet'd (Team dsm-firmenich) viie sekundiga.

Peagrupis sõitnud valitsev meister Remco Evenepoel lõpetas etapi 24. kohaga, finišeerides võitjast kolm minutit ja 24 sekundit hiljem. Belglane langes üldarvestuses esikohalt üheksandaks, punase liidrisärgi sai endale Martinez.

"Tundsin end tegelikult hästi, aga ei suutnud lihtsalt teiste minekuga kaasa minna. Pidin enda tempot hoidma. Ma ei tundnud, et oleksin liialt pingutanud, pigem proovisin tempot kontrollida. Aga lihtsalt ei suutnud sellest piirist üle minna. Vahel esineb ka selliseid päevi," sõnas Evenepoel.

Sepp jääb kuuenda etapi järel prantslasest üldarvestuses kaheksa sekundi kaugusele, kolmandal kohal on hispaanlane Marc Soler (UAE Team Emirates), kelle vahe üldliidriga on 51 sekundit.

Rein Taaramäe (Intermarche - Circus - Wanty) pälvis kuuendal etapil 91. koha, kaotades võitjale 22 minutit ja 57 sekundit. Üldarvestuses jätkab eestlane 108. kohal.

Peagrupis juhtunud õnnetuste tõttu olid mitmed ratturid sunnitud Vuelta katki jätma. Nende hulka kuulusid Jay Vine, Lorenzo Milesi ja Andrea Bagioli. Vine'i jaoks on see teine järjestikune Vuelta, kus ta lõpetada ei jõua. Eelmisel aastal võitis austraallane kaks etappi.

Reedel sõidetakse aasta viimasel suurtuuril 200,8 kilomeetrit marsruudil Utiel - Oliva. Esimene pool etapist kulgeb allamäge, kuid ratturid peavad seal veel ületama mitu väiksemat tõusu. Teine pool etapist on aga siledal maal.