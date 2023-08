Soome alaliit lahkus rahvusvahelisest poksiliidust

Soome poksiliidu tegevjuht Marko Laine teatas neljapäeval, et alaliit on algatanud protsessi rahvusvahelisest poksiliidust (IBA) väljaastumiseks ning plaanib liituda rivaalitseva World Boxingu organisatsiooniga.

Laine ütles Soome rahvusringhäälingule, et otsuse ajendiks on IBA seosed Venemaaga. "Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on IBA juba välja heitnud ja olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirid on juba ROK poolt korraldatud," sõnas Laine.

"Venelased ja valgevenelased ei tohiks neil turniiridel osaleda. Meie aga tahame jätkuvalt olümpiamängudel osaleda ja usume, et World Boxing pakub meile seda võimalust," lisas Soome alaliidu juht.

Soome poksijad on olümpiamängudelt võitnud 16 medalit, Mira Potkonen pälvis nii 2016. kui 2020. aasta OM-ilt naiste kergekaalus pronksi.

Selle aasta kevadel loodi uus rahvusvaheline poksiliit, mille nimeks sai World Boxing. Alaliit ootab jätkuvalt ROK-lt tunnustamist, kuid on juba välja kuulutanud 12 ametlikku liiget. Nende hulka kuuluvad muuseas USA, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa ja Hollandi poksiliidud, aga organisatsioon teatas, et hindab veel mitmeid liitumisavaldusi.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.