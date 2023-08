Van Empel jätkas heas hoos, Tasane 82.

Van Empel (2:33.24) edestas väikeses grupifinišis poolatari Dominika Wlodarczyki ja itaallannat Gaia Masettit. Etapi jooksul nõrkust tundnud Elina Tasane (WCC Team) kaotas liidergrupiga kontakti tõusul ning jõudis finišisse 82. kohal, grupis, mis kaotas võitjale nelja minuti ja 17 sekundiga.

"Väga halb päev. Arvan, et haigus on tulnud kallale, sest pea valutab ja käib ringi, kurk valutab ja üldse on jõuetu olla," tunnistas Tasane etapi järel EJL-le. "Võistlus ise oli taas närviline ja kukkumisi oli palju. Tõusul pandi kõva tempo peale, aga mul ei olnud jalgades enam midagi."

Velotuuri üldliidrina jätkab sakslanna Antonia Niedermaier, kellest inglanna Anna Shackley jääb maha 14 ja hollandlanna Shirin van Anrooij 23 sekundiga. Van Empel kerkis etapivõiduga 13. positsioonile (+1.32). Vaatamata kehvale enesetundele kerkis Tasane 12 kohta ning jätkab kokkuvõttes 84. tabelireal (+8.41).

Neljapäeval ootab rattureid ees 79,8 kilomeetrit. Trassile jääb üks teise ja üks esimese kategooria tõus.