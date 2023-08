Inglismaa profijalgpallurid valisid endi seast parimaks Haalandi

Mullu suvel Dortmundi Borussiast Inglismaale saabunud mängija skooris Man City eest kõigi sarjade peale 52 korda ning võitis klubiga Inglismaa meistriliiga, karika ja Meistrite liiga.

"Au on võita nii prestiižne auhind. See on suurepärane tunne, kui su kaasmängijad sind tunnustavad ja tahan tänada kõiki, kes minu poolt hääletasid," lausus 23-aastane jalgpallur.

"See oli nii võistkonna kui ka minu jaoks personaalselt unustamatu hooaeg. Kolmikvõit oli midagi, mida ma kunagi ei kujutanud ette, nii seda võita koos nii eriliste kaaslastega on imeline."

"Eelmisel hooajal tekitasime uskumatuid mälestusi, aga tahame seda sel aastal korrata," jätkas norralane. "Oleme alustanud hooaega hästi ja peame samamoodi jätkama."

Haaland võitis tiitli võistkonnakaaslaste Kevin de Bruyne ja John Stonesi, Arsenali mängijate Bukayo Saka ja Martin Ödegaardi ning Tottenhami ründaja Harry Kane'i ees, kes tänaseks päevaks esindab juba Müncheni Bayernit.

Küll aga ei võitnud Haaland parima noormängija tiitlit, sest hääletajad eelistasid Sakat.

Parima naismängija auhinna sai Aston Villa ründaja Rachel Daly, kes oli eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas (Women's Super League) 22 tabamusega parim väravakütt.