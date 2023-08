Põlengud ei lubanud Katsutal Kreekas testida, jaapanlane punkte ei teeni

Kõik autoralli MM-sarja piloodid peale Takamoto Katsuta (Toyota) said maastikutulekahjudest mõjutatud Akropolise ralli eel teid testida. Jaapanlane rallil punkte ei teeni, sest kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier naaseb taas Toyota rooli.

Kohalikud omavalitsused kehtestasid maastikutulekahjude tõttu meeskondadele piirangud Loutraki piirkonnas, kus Toyota ja Hyundai testida plaanisid. M-Sport otsustas testida Loutrakist põhja suunas ja sai kõigil kolmel päeval sõita.

Nii Toyota kui Hyundai pidid testpäevasid ümber tõstma, aga Katsutal jäidki teed läbimata. Kuivõrd Sebastien Ogier naaseb etapiks Toyota rooli, ei teeni jaapanlane Kreekas punkte.

Euroopa Liidu kodanikukaitse teatas teisipäeval, et Kreeka maastikutulekahju on suurim vähemalt aastast 2000, mil võrreldavaid andmeid esmakordselt koguma hakati. Üle 800 ruutkilomeetri hävitanud põlengud algasid 19. augustil ja neis on hukkunud 20 inimest.

Ralliportaal DirtFish kirjutas, et WRC meeskonnad ühinevad Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega, et enne ralli algust tuletõrjujatele tänu avaldada. Akropolise MM-ralli saab alguse 7. septembril. Ilmaennustus lubab jätkuvalt kõrgeid temperatuure, mis küündivad päevasel ajal umbes 35 kraadi juurde.

Akropolise ralli on MM-sarja hooajakalendris kümnes ja pärast seda jääb sõita veel kolm etappi. Hooaja üldliider on Kalle Rovanperä (Toyota) 170 punktiga, talle järgneb tiimikaaslane Elfyn Evans (145 punkti) ja Hyundai piloot Thierry Neuville (134 punkti).

Ott Tänak (M-Sport) on 104 punktiga neljandal tabelireal, talle järgneb Ogier, kes on kogunud 98 punkti. Ogier on sel hooajal osalenud viiel rallil ja võitnud neist kolm.