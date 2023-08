Murray kritiseeris USA lahtiste VAR-süsteemi: olukord muutus farsiks

Sel nädalal alanud USA lahtiste põhiturniiril võeti esmakordselt kasutusele kohtunikke abistav VAR-süsteem. Teisipäevases kohtumises Andy Murray ja prantslase Corentin Moutet' vahel soovis prantslane kolmanda seti üheksandas geimis ühe punkti järgi vaadata. Pukikohtunik Louise Engzell tõmbas seejärel välja tahvelarvuti, kuid teatas mõne hetke pärast, et süsteem ei toimi.

Murray, kes servis setis matšivõidu eest, kutsus olukorda farsiks. "Otsuse tegemiseks läks umbes neli minutit aega. Ma olen tehnoloogia kasutamise poolt, aga see peab ju ometigi töötama. Kui asi nii lõppeb, siis on see farss," sõnas britt.

Samal ajal kui areenil näidati suurtelt ekraanidelt kordusi, teatas rootslannast pukikohtunik mängijatele, et VAR-süsteem ei toimi. Seejärel teatas kohtunik rahvale, et areenil näidatakse teleülekande kordusi ja kuna need polnud ametlikud nurgad, jäi Murray punkt püsima.

Turniirikorraldajad kinnitasid pärast matši, et kohtunik tegi õige otsuse. "Kui video ei ole kohtuniku tahvelarvutil saadaval, jääb originaalne otsus püsima. Vigane tahvelarvuti tehti koheselt pärast matši korda," ütlesid korraldajad.

Murray viigistas kõnealuse punktiga seisu ning realiseeris samas geimis neljanda matšpalliga 6:2, 7:5, 6:3 võidu.