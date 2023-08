VAATA OTSE | Eesti kaotas Saksamaa vastu ka teise geimi

Esimene geim möödus väga võrdselt, kus kumbki meeskond ei saanud juhtima rohkem kui paari punktiga kuni Saksamaa pääses ette 22:19. Kaotusseisus 20:23 mängis Eesti vahe minimaalseks, aga geimi kaks viimast punkti kuulusid sakslastele.

Teise geimi alguses asus Saksamaa juhtima 5:1 ja 9:3. Seejärel sai Eesti vahe pisut väiksemaks, aga geimi lõpupoole pääsesid sakslased ette 20:13 ja võitsid lõpuks 25:19.

Enne mängu:

Eesti alustab EM-finaalturniiri kohtumisega Euroopa edetabelis kuuendal real asetseva Saksamaa vastu, kes pidi 2021. aasta EM-il veerandfinaalis lõpuks turniiri võitnud Itaalia paremust tunnistama.

Koondise peatreener Alar Rikberg ütles, et tegemist on potentsiaalse medalitiimiga. "Nad on füüsiliselt väga võimekad ning neil on hea kombinatsioon väga kogenud ja noorema põlvkonna mängijatest," ütles peatreener ERR-ile. "Midagi ei tule lihtsalt. Metsik surve servil, võimsad kõrgused ja kiirused rünnakul."

Eesti kohtub karmis A-alagrupis kõigepealt Saksamaaga ja siis neljapäeval valitseva Euroopa meistri Itaaliaga. Diagonaalründaja Oliver Venno usub, et koondis on võimeline vähemalt ühte alagrupi favoriiti üllatama.

"Põhieesmärk on Šveitsi ja Belgiat võita, aga miks mitte Saksamaad üllatada. Itaalia on omas klassis. Kindlasti lähme iga vastase vastu mängima. Midagi aukartuse taha ei jää," ütles Venno ERR-ile. "Annan endast sada protsenti, et võistkonda aidata ja loodetavasti suudame ühel suurriigil selja prügiseks teha."

Itaalias Perugias toimuval alagrupiturniiril alustas võõrustaja kindla 3:0 võiduga Belgia vastu. Kolmapäeva õhtul alustavad lisaks Eestile ja Saksamaale enda turniiri ka Šveits ja Serbia.

Vaata "Terevisiooni" intervjuusid Alvar Tiisleri ja Rando Soomega:

Eesti meeste võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelenieks, füsioterapeudid Toms Zvonkvos ja Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus mänedežer/statistik Märt Pajusalu.