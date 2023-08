Ronaldo ja Mane väravad viisid Al Nassri võidule

Koduväljakul mänginud Al Nassr asus kohtumist juhtima 13. minutil, kui Cristiano Ronaldo penalti realiseeris. Portugallane jõudis kuus minutit hiljem ka teist väravat tähistada, kuid VAR-iga konsulteerimise järel otsustati, et väravale eelnenud olukorras tehti viga.

Al Nassr sai 38. minutil taas penalti ning Ronaldo ei eksinud ka siis. Kõigest kaks minutit hiljem andis portugallane sel suvel klubiga liitunud Sadio Manele hea söödu, mille Senegali ründaja väravaks realiseeris.

Teisel poolajal teenis Al Nassr veel ühe penalti, kuid Ronaldo andis võimaluse Abdulrahman Ghareebile, kes aga 11 meetri pealt realiseerida ei suutnud. 78. minutil jäi Al Shabab arvulisse vähemusse ning Al Nassr leidis kaks minutit hiljem veel neljanda värava, teenides 4:0 võidu.

Samuti sel suvel Saudi Araabiasse siirdunud Riyad Mahrez lõi enda koduklubi Al Ahli 2:0 võidus Al Taee üle ühe värava ning andis teisele väravale resultatiivse söödu.

Pärast nelja mänguvooru on Saudi Araabia kõrgliiga tabeliliider Karim Benzema koduklubi Al Ittihad, kes on võitnud kõik neli kohtumist ja ei ole vastastele ühtegi väravat lubanud. Al Ahli on samuti 12 punkti teeninud, kuid on liigatabelis teisel kohal. Al Nassr on seni võidud ja kaotused poolitanud ja asetseb kuue punktiga liigatabelis kuuendal kohal.