Jabeur seljatas kehva enesetunde, seitsmes reket langes konkurentsist

Eelmisel aastal USA lahtiste finaalis Iga Swiateki paremust tunnistama pidanud Jabeur (WTA 5.) alustas kohtumist murdega ning asus avasetti 2:0 juhtima, kuid kaotas seisult 4:1 järgmised neli geimi. Tuneeslanna võitis aga siis Osorio (WTA 68.) vastu järgmised kolm geimi ning vormistas avasetis 7:5 võidu.

Teises setis kaotas Jabeur enda esimesed kaks pallingugeimi, kuid vastas sellele nelja järjestikuse geimivõiduga. Mullune finalist sai 5:4 eduseisult kaks matšpalli, aga ei realiseerinud kumbagi ning Osoriol õnnestus sett taas viigistada. Seejärel vahetasid mängijad murdeid kuni lõppmänguni, kus Jabeur 7:4 peale jäi.

Kokku kaks tundi kestnud kohtumise avasetis kutsus Jabeur väljakule tohtri, kes kontrollis muuseas ka tuneeslanna vererõhku. "Mul on gripp, seega ei olnud üldse lihtne mängida," sõnas tuneeslanna pärast võitu. "Mul on varem ka astma olnud. See oli väga-väga keeruline mäng. Mõtlesin ausalt öeldes mitu korda loobumisvõidu peale."

Jabeur kohtub teises ringis tšehhitari Linda Noskovaga (WTA 41.), kes sai enda avaringi kohtumises 6:2, 6:1 jagu ameeriklannast Madison Brengle'ist (WTA 103.).

Viimati 2019. aastal slämmiturniiril võidu saanud hiinlanna Wang Yafan (WTA 114.) üllatas avaringis prantslannat Caroline Garciat, kui alistas maailma seitsmenda reketi tunni ja 11 minutiga.

Tasavägiselt alanud avasetis leidis hiinlanna seisul 2:2 murde ning asus siis 4:2 juhtima. Endine maailma 47. reket ei loovutanud siis eduseisu ja vormistas avasetis 6:4 võidu. Yafan murdis Garcia teises setis lausa kolmel korral ning realiseeris 28 minutit kestnud setis 6:1 võidu.

Sel hooajal suurepärase vormi leidnud 29-aastane Yafan on enda karjääris viiel korral slämmiturniiril (USA lahtistel kolm korda) teise ringi jõudnud, kuid pole kunagi sealt edasi pääsenud. Ta saab võimaluse ameeriklanna Bernarda Pera (WTA 73.) vastu, kes sai samuti avaringis üllatusvõiduga hakkama, alistades Veronika Kudermetova (WTA 16.) kahes setis.

Edasipääsu teenisid muuseas ka maailma teine reket Arina Sabalenka, kes alistas avaringis Belgiat esindava ukrainlanna Marina Zanevska (WTA 112.) kahes setis. Maailma kolmas reket Jessica Pegula sai itaallannast Camila Giorgist (WTA 52.) 6:2, 6:2 jagu.

Edasipääsu teenis ka Wimbledoni slämmiturniiri võitja Marketa Vondroušova (WTA 9.), kes loovutas avaringis korealanna Na-Lae Hani (WTA 241.) vastu vaid kolm geimi.

Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 133.) alistas avaringis 6:4, 6:4 tšehhitari Barbora Strycova (WTA 430.) ning kohtub teises ringis 23. asetatud hiinlanna Zheng Qinweniga (WTA 23.).