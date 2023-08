Alcaraz pääses avaringist vähem kui tunniga edasi, Murray teenis 200. võidu

Valitsev meister Alcaraz kohtus avaringis sakslase Dominik Koepferiga (ATP 75.), kes vigastas aga kohtumise kuuendal punktil pahkluud ning pidi juba teises geimis tohtriabi saama. 29-aastane sakslane võitles, kuid kaotas avaseti 2:6 ning andis siis teises setis 2:3 kaotusseisul Alcarazile loobumisvõidu.

"Loomulikult ei ole see parim viis, kuidas edasi saada," sõnas Alcaraz pärast matši lõppu. "See oli tema jaoks väga suur ebaõnn, aga ma tundsin end väljakul hästi. Need on väljakud, kus mulle väga mängida meeldib. Tunnen sama energiat, mis eelmisel aastal."

Äsja enda edetabeli esikoha kaotanud hispaanlane kohtub turniiri teises ringis Lõuna-Aafrika Vabariigi tennisisti Lloyd Harrisega (ATP 177.), kes alistas avaringis argentiinlase Guido Pella (ATP 203.) 7:6 (5), 6:4, 6:4.

Alcaraziga ühte tabeliveerandisse loositud maailma kuues reket Jannik Sinner näitas avaringis sakslase Yannick Hanfmanni (ATP 54.) vastu klassi. Itaallane loovutas vastasele kolme seti vältel vaid viis geimi ning vormistas kahe tunni ja 20 minutiga 6:3, 6:1, 6:1 võidu. Sinner kohtub teises ringis kaasmaalase Lorenzo Sonegoga (ATP 39.).

Kahekordne slämmivõitja ja endine maailma esireket Andy Murray jõudis teisipäeva õhtul märkimisväärse saavutuseni, kui teenis prantslase Corentin Moutet' (ATP 72.) enda karjääri 200. võidu slämmiturniiril. Selle saavutuseni on peale tema jõudnud vaid kaheksa meest.

Murray vajas täpselt kolme tundi, et prantslane 6:2, 7:5, 6:3 võiduga konkurentsist lülitada. "See oli suurepärane matš. [Moutet] on üks oskuslikumaid mängijaid maailmas, ta võib nii mitmel erineval viisil mängida. Ta külvab alati veidi kaost, meil oli mitu lõbusat punkti."

Murray kohtub teises ringis bulgaarlase Grigor Dimitroviga (ATP 19.), kes alistas avaringis Alex Molcani (ATP 115.) neli tundi ja 40 minutit kestnud kohtumises 6:7 (9), 6:7 (5), 6:1, 7:5, 7:6 (9).