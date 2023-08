Belgia kaitsja Castagne pääses taas Inglismaa kõrgliigasse

Möödunud nädalavahetusel Arsenali vastu viigistanud Fulham sõlmis 27-aastase kaitsjaga nelja aasta pikkuse lepingu koos võimalusega seda veel 12 kuu võrra pikendada. Briti meedia andmetel käidi tema eest välja umbes 15 miljonit naela.

"See oli pikk üleminekuteaken, aga viimaks olen siin ja olen rahul, et olen siin. See on suur kergendus. Olen rääkinud peatreeneriga [Mauro Silvaga] ja ei jõua ära oodata, millal saan treeningute ja mängudega alustada," sõnas Castagne.

Castagne karjäär sai hoo sisse kodumaal Genkis, misjärel liitus ta 2017. aastal Itaalia klubiga Atlanta. 2020. aastal liikus belglane edasi Leicesterisse, kellega võitis 2021. aastal ka Inglismaa karikavõistlused.

Kokku mängis ta 2016. aastal suurüllatusena Inglismaa meistriks kroonitud Leicesteri meeskonna eest 112 kohtumist, lõi viis väravat ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Belgia koondises on tal kirjas 33 mängu ja kaks väravat.

Castagne võib teha debüüdi Fulhami ridades juba teisipäeval, kui meeskond mängib Inglismaa liigakarika teises ringis Tottenham Hotspuriga või siis laupäeval liigakohtumises Manchester Cityga.