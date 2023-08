Kolmapäeval näeb pealinnas kettaheite tähtede Stahli ja Cehi duelli

Võistlusõhtu peaalal, meeste kettaheites tuleb Tallinnas maailmameistrivõistluste ühe põnevama duelli kordusetendus, sest kohal on nii Budapestis võistluste viimase katsega maailmameistritiitli võitnud olümpiavõitja Daniel Stahl Rootsist, kui ka Ungari pealinnas kõigi aegade kõvema tulemusega teiseks jäänud ja revanši ihkav maailma edetabelijuht Kristjan Ceh Sloveeniast. Mõlema mehe isiklik rekord on 71 meetrit ja 86 sentimeetrit.

Maailma kahele paremale kettaheitjale pakuvad konkurentsi MM-il viiendaks jäänud Jamaika rekordimees Fedrick Dacres (isiklik rekord 70.78), Budapestis õnnetult lõppvõistluselt välja jäänud Tokyo olümpiahõbe, rootslane Simon Pettersson (70.42), leedulane Martynas Alekna (67.41) ja mitmed teised.

Meeste 100 meetri jooksus on Tallinnas stardis mullu Eugene'is 4 x 100 meetri teatejooksus maailmameistriks tulnud Kanada sprinter Jerome Blake, kelle tippmark on täpselt kümme sekundit. Talle pakuvad konkurentsi Trinidadi ja Tobago välejalg Jared Elcock (10,03) ning Baltimaade kiiremad. Eesti rekordimees 100 meetri jooksus Karl Erik Nazarov võtab seekord sihikule isikliku rekordi (20,94) alistamise 200 meetri distantsil, kus tal on vastasteks nii Blake (20,04), Elcock (20,64) kui ka Thomas Somers (20,37) Suurbritanniast, Oskars Grava (20,87) Lätist ja teised.

Naiste 100 meetri tõkkejooksus saavad Diana Suumann (isiklik rekord 13,07) ja Kreete Verlin (13,17) hooaja lõpus teha tugeva jooksu koos Slovakkia tõkkejooksja Stanislava Skvarkovaga (12,89), 22-kordse Ukraina meistri Anna Plotitsõnaga (12,89) ja soomlanna Saara Keskitaloga (13,10).

Naiste odaviskes on Tallinnas võistlemas Budapestis viiendaks tulnud Austria rekordiomanik Victoria Hudson (64.68), kahe viimase MM-i finalist, lätlanna Lina Muze-Sirma (64.87), Tšehhi käesoleva aasta meister Petra Sicakova (60.05), Gedly Tugi (60.65) ja teised meie paremad.

Naiste 100 meetri jooksus löövad kaasa Slovakkia esindajad Monika Weigertova (11,41) ja Stanislava Skvarkova (12,05), Läti esinumber Gunta Vaicule (11,53) ning Eesti sprinterid.

Meeste kaugushüppes on kohal kaheksa meetri mees Anvar Anvarov (8.22) Usbekistanist, naiste kõrgushüppes Budapestis lõppvõistlusele jõudnud Soome rekordiomanik Ella Junnila (1.96).

Meeste 1000 meetri jooksus asuvad juba veerand sajandit Urmet Uusoru nimel olevat Eesti rekordit (2.20,49) püüdma tänavu head minekut näidanud Uku Renek Kronbergs ja Deniss Salmijanov. Kõrget tempot aitab hoida Leedu paremikku kuuluv keskmaajooksja Justinas Laurinaitis.

Miilijooksus asuvad Eesti paremate jooksjatega rinda pistma ka laskesuusatajad Indrek Tobreluts ja Tuuli Tomingas. Simas Bertasius tuleb püüdma Leedu rekordit.

Koostöös Päästeameti Demineerimiskeskusega toimub kergejõustikuõhtu raames ka eksklusiivne maailmarekordiüritus miilijooksus 40 kilogrammi raskuse pommiülikonnaga.

Kehtiva maailmarekordi omanik on meestest britt Mark Gibbs ajaga seitse minutit ja 24 sekundit ning naistest Kaitlyn Hernandez USA-st ajaga kümme minutit ja 23 sekundit. Eesti rekordid on meestest 8.05 ja naistest 12.14. Mõlemad Eesti rekordiomanikud, kes oma ameti tõttu peavad jääma anonüümseks, on 30. augustil stardijoonel ja püüdlevad kodupubliku kaasabil maailmarekordi ületamise poole.