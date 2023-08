Madridi Atletico lõi Hispaania kõrgliigas seitse väravat

Antoine Griezmann viis Atletico juba teisel minutil juhtima ja 16. minutil kasvatas Memphis Depay eduseisu. Hollandi koondislase mäng ei lõppenud siiski hästi, sest ta vigastas jalga ja vahetati 35. minutil Alvaro Morata vastu välja.

Atleticot see aga ei kõigutanud, sest vaid minut hiljem lõi Nahuel Molina külaliste kolmanda värava. Vahetusmees Morata avas väravaarve 74. minutil ja tabas ka tosin minutit hiljem.

Vahepeal oli Angel Correa (79.) jõudnud lüüa Atletico viienda värava ja lõppseisu vormistas 86. minutil samuti vahetusest sekkunud Marcos Llorente.

Väravalööjate kõrval tuleb kiita ka poolkaitsjate Saul Niguezi ja Rodrigo de Pauli tegevust. Mõlema arvele jäi kaks resultatiivset söötu.

"Mängisime suurepärase mängu, algusest peale rõõmsalt ja intensiivselt," sõnas Griezmann kanalile Movistar Plus. "Esimene värav rahustas meid ja saime kolm väga tähtsat punkti. Nüüd puhkame ja siis mõtleme järgmisele mängule."

Rayo jaoks oli suur kaotus kodupubliku ees seda valusam, et hooaega alustati kahe võõrsilvõiduga Almeria ja Granada üle. Atleticol on nüüd kolmest mängust kirjas seitse punkti. Paremini on suutnud vaid täiseduga jätkav Madridi Real.