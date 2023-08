Mattias Käit sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

Eesti koondislase Mattias Käidi koduklubi Bukaresti Rapid teatas esmaspäeva õhtul, et on sõlminud poolkaitsjaga lepingupikenduse kuni aastani 2026.

"Olen Rapidiga lepingupikenduse sõlmimise üle väga õnnelik. On selge, et inimesed siin klubis usaldavad mind ja ma ei taha neile pettumust valmistada. Meil on Rapidis suured eesmärgid ja tahame nendeni koos jõuda. Tunnen ka toetajate soojust, see tähendab mulle samuti väga palju," ütles Käit.

Käit sõlmis Rapidiga lepingu eelmise aasta alguses ning on pooleteise aastaga klubi eest väljakule astunud 58 korral. Eestlase arvel on neli väravat ning kuus väravaga lõppenud söötu.

Rapid on üks traditsioonilistest Rumeenia tippklubidest, mis kroonitud riigi meistriks hooaegadel 1966/67, 1998/99 ja 2002/03. Lisaks kuulub klubi auhinnakappi 13 Rumeenia karikat, hooajal 2005/06 mängis Rapid UEFA karika veerandfinaalis.

Eelmisel hooajal lõpetas Rapid Rumeenia kõrgliigas viiendal kohal, käesoleval hooajal on klubi seitsmest kohtumisest väljunud kolme võidu ning kahe viigiga.