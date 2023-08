Taanlasest neljas reket piirdus USA lahtistel avaringiga

Rune võitis kohtumise esimese geimi ning avasetis jätkasid mehed tasavägiselt kuni 30-aastane hispaanlane vastase pallingu seisul 2:2 murdis. Carballes Baena võitis seejärel veel ühe geimi ning lõpetas seti taas murdega, realiseerides avasetis 6:3 võidu.

Teises setis möödusid esimesed kolm geimi murdega ning Runel õnnestus 3:1 eduseis saavutada. Tasavägiselt jätkunud setis ei loovutanud taanlane kordagi enda edu ning viigistas kohtumise 6:4 setivõiduga.

Kolmandas geimis murdis hispaanlane seisul 2:1 ning läks seejärel 4:1 juhtima. Rune võitis vastuseks ühe geimi ning murdis veel teisegi, kuid hispaanlane vastas omakorda murdega ning lõpetas seti 6:3 võiduga.

Neljandas setis murdis Carballes Baena vastase taas varakult ning asus 3:1 juhtima. Taanlane jõudis siis ühe geimi kaugusele, kuid Carballes Baena võitis järgmised kolm geimi, et kokkuvõttes 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 võit teenida.

Kaks tundi ja 38 minutit kestnud kohtumises lõi hispaanlane seitse ässa ning realiseeris 14-st murdevõimalusest seitse. Rune lõi kaks ässa ning kasutas samuti ära pooled murdevõimalused, kuid tal oli neid kokku kuus tükki. Mõlemad mehed lõid üle 30 äralöögi (Carballes Baena 31, Rune 37), kuid Rune sooritas 42 lihtviga vastase 21 vastu.

Carballes Baena kohtub teises ringis võitjaga paarist Aslan Karatsev (ATP 77.) - Jiri Lehecka (ATP 29.). Hispaanlane on USA slämmiturniiril jõudnud teise ringi neljal korral, kuid pole kunagi järgmist sammu teha suutnud.

2020. aastal turniiril võidutsenud austerlane Dominic Thiem (ATP 81.) teenis esmaspäeva õhtul enda esimese võidu USA lahtistel pärast maagilist turniirivõitu, kui alistas tänavuse turniiri avaringis Kasahstani esindava Aleksandr Bubliku (ATP 27.) 6:3, 6:2, 6:4.

Thiem alistas 2020. aastal Zverevi finaalis 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6). Pärast turniirivõitu vigastas austerlane aga rannet ning ei suutnud seejärel enam kõrgeimale tasemele tagasi jõuda.

"Tänane on päris eriline. Kahjuks tuli 2020. aastal suure slämmi võit ilma ühegi fännita (koroonaviiruse tõttu - toim), seega olen väga õnnelik, et fännid on kõik tagasi. Loodan, et saan rahva energia pealt veel ühe hea turniiri teha," sõnas austerlane pärast esmaspäevast kohtumist.

Thiem kohtub turniiri teises ringis ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 47.), kes alistas enda avaringi kohtumises argentiinlase Pedro Cachini (ATP 66.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.