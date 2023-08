U-16 jalgpallikoondis kohtub võõrsil Saksimaa eakaaslastega

Noormeeste U-16 koondist ootab Saksamaal Leipzigis ees kaks traditsioonilist kohtumist Saksimaaga: teisipäeval kell 15.00 kohtutakse Clade-Sportparkis ning neljapäeval kell 15.00 Sport- & Freizeitzentrum Kriekaueris. Saksimaaga on Eesti U-16 koondised varasemalt kohtunud kuuel korral: kaks kohtumist on võitnud Eesti ning neli kohtumist on lõppenud Saksimaa paremusega, vahendab jalgpall.ee.

Noormeeste U-16 koondise peatreener Andres Oper nimetas võõrsilmängudeks koosseisu 22 mängijat, kes tulevad kokku kümnest erinevast Eesti jalgpalliklubist.

Lisaks Operile juhendavad koondist abitreener Marko Lelov, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar ja väravavahtide treener Karli Kütt. Koondise füsioterapeut on Sten Ütsmüts ja mänedžer on Freddy Karpov.

Noormeeste U16 koondise koosseis kohtumisteks Saksimaaga:

Väravavahid

Sander Ristna (28.10.2008) – Rakvere JK Tarvas

Kaimar Markov (30.09.2008) – Rakvere JK Tarvas

Kaitsjad

Romet Leppik (11.05.2008) – Rakvere JK Tarvas

Patrick Pihlak (19.08.2008) – Rakvere JK Tarvas

Mark Artjunin (05.05.2008) – Tallinna FCI Levadia

Alexander Medvedev (03.10.2008) – Harju JK Laagri

Jakob Käis (22.09.2008) – FC Nõmme United

Kaspar Korasteljov (23.01.2008) – JK Tallinna Kalev

Mark Villem Marmei (03.03.2008) – FC Nõmme United

Poolkaitsjad ja ründajad

Markus Kesa (04.06.2008) – Harju JK Laagri

Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora

Karl Mägi (23.07.2008) – Viimsi MRJK

Mohamed Amin Ouertani (31.10.2008) – Tallinna FCI Levadia

Jasper Põld (22.05.2008) – Pärnu JK Vaprus

Kardo Kukk (17.09.2008) – JK Tallinna Kalev

Arnas Besigirskis (16.01.2008) – JK Narva Trans

Artjom Truuväärt (31.07.2008) – FC Tallinn

Trevor Hint (14.05.2008) – FC Nõmme United

Emil Dolgov (10.05.2008) – Pärnu JK Vaprus

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora

Artur Muhhin (08.01.2008) – FA Tartu Kalev

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus