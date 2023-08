Prantsusmaa spordiminister nõuab pettumustvalmistava MM-i eest selgitust

Prantsusmaa koondis sõitis Budapesti 78-st sportlasest koosneva delegatsiooniga, mis on koondise suurim alates 2003. aasta MM-ist, mis toimus riigi pealinnas. Suurest meeskonnast hoolimata teenisid prantslased suurvõistluselt vaid ühe medali: meeste 4x400 meetri jooksus said Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe ja Teo Andant hakkama ajaga 2.48,45, millest piisas hõbemedaliks.

Budapestis võitis kõige enam medaleid USA koondis, kes tuli esikohale ka kuldmedalite poolest. Medalite koguarvult tuli USA järel teisele kohale Jamaica (12) ning kolmandat kohta jagasid Keenia ja Suurbritannia (mõlemad 10). Vähemalt ühe medali võitis 46 riiki, vähemalt ühe kuldmedali võitis 23 riiki.

Eelmisel aastal teenisid prantslased samuti ühe medali, kui Kevin Mayer kümnevõistluses maailmameistriks tuli. Tänavu pidi Mayer aga pärast kaugushüpet kannakõõluse vigastuse tõttu võistluse pooleli jätma.

Väljaanne RMC Sport kirjutas esmaspäeval, et Prantsusmaa spordiminster Oudea-Castera on kutsunud vaibale riigi kergejõustikuliidu presidendi Andre Giraud', tehnilise direktori Patrick Ranvier', treener Romain Barras' ning olümpiamängude ettevalmistuste eest vastutava Yann Cucherat'. Teisipäeval aset leidval kohtumisel arutatakse riigi kesiseid tulemusi MM-il.

Barras tõdes, et prantslased on viimastel aastatel lati alt läbi jooksnud. "See ei hirmuta mind, et saame kas ühe või kaks medalit. See on ikkagi igal juhul allapoole meie lootusi," sõnas endine mitmevõistleja.

2021. aastal Tokyos aset leidnud olümpiamängudel võitis Prantsusmaa koondis samuti Kevin Mayeri toel vaid ühe medali. Portaali insidethegames.biz sõnul helistas rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach olümpiamängude järel Prantsusmaa spordiministeeriumile, et need 2024. aasta olümpiamängudeks koondise esitusi parandaks.

Pariisi olümpiamängud algavad järgmise aasta juulis.