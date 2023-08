Kane ja Osimhen aitasid koduklubidel täisedu säilitada

Saksamaal sai tiitlikaitsja Müncheni Bayern teises voorus jagu Augsburgist 3:1. Bayern asus juhtima 32. minutil, kui Leroy Sane pealelöögist tulnud pall põrkas Augsburgi kaitsjast Felix Uduokhaist väravasse. Kaheksa minutit hiljem teenis Bayern penalti, mille realiseeris Harry Kane. Inglismaa kapten tegi uuesti skoori 69. minutil. Külaliste auvärava eest hoolitses 86. minutil Dion Drena Beljo.

Päeva teises mängus leppisid Mainz ja Frankfurdi Eintrach 1:1 viigiga. Mainz läks 25. minutil Lee Jae-Sungi tabamusest juhtima, Eintrachtile päästis teisel üleminutil viigipunkti Omar Marmoush.

Bayern on mõlemad seni peetud kohtumised võitnud ning jagab esikohta Berliini Unioniga. Eintracht jagab nelja punktiga kuuendat kohta, Augsburg on ühe punktiga 11. ja Mainz ühe punktiga 13. kohal.

Itaalias kirjutas Napoli tabelisse teise võidu, kui koduväljakul mängiti üle Sassuolo 2:0. Mullune liiga parim väravakütt Victor Osimhen viis Napoli 16. minutil penaltipunktilt juhtima. 64. minutil vormistas lõppskoori kaptenipaela kandnud Giovanni Di Lorenzo.

36-kordne meister Torino Juventus ei suutnud Bologna vastu enamat viigist. Bologna haaras 24. minutil Lewis Fergusoni tabamusest eduseisu, aga 80. minutil andis vastulöögi Dusan Vlahovic. Rohkem väravaid ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Napoli, Milan ja Verona Hellas on kõik kogunud kuus punkti. Milano Interil on võimalus kolmikuga liituda, kui esmaspäeval minnakse vastamisi Cagliariga. Juventus on nelja punktiga viiendal kohal.