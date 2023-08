Lisell ja Robin Jäätma valiti Team Estoniasse

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele tugiteenuseid ja toetust rahvusvahelistel tiitlivõistlustel konkurentsivõimelise ettevalmistuse tagamiseks. Lisaks olümpiaalade individuaalsportlastele on Team Estonia nimekirjas olümpiamängude pallimängualade täiskasvanute ja noortekoondised ning viie mitteolümpiaala (autosport, karate, male, mootorrattasport ja orienteerumine) sportlased.

Team Estonia koordinaatori Raido Mitti sõnul on väga oluline tunnustada maailma tippu jõudnud sportlasi, kes tõstavad ala populaarsust ja hoiavad Eesti sporti maailmakaardil.

"Mul on selle uudise üle ääretult hea meel," rõõmustas Lisell Jäätma. "Kuigi vorm on sellel hooajal hea olnud ning oleme Robiniga mõlemad mitmeid uusi rekordeid lasknud ja medaleid võitnud, siis tunneme, et lõppenud välihooajal ei õnnestunud meil erinevatel põhjustel kogu oma potentsiaali realiseerida. Team Estoniasse kuulumine annab meile võimaluse senisest paremini valmistuda ja teadmise, et oleme Eesti spordimaastikul olulised."

"Rõõmustan koos sportlastega EOK otsuse üle. See on suur tunnustus ja loodan, et Team Estoniasse kuulumine avab meile ka uksi koostööpartnerite ja toetajate leidmiseks," lisas Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava. "Samuti hoiame jätkuvalt pöidlad kõvasti pihus, et plokkvibulaskmisest saaks olümpiaala. Otsus selle ala lisamise osas Los Angelese 2028. aasta olümpiamängude kavasse tehakse hiljemalt tänavuse aasta oktoobris. Tänase teadmise põhjal on üldine foon ja meelestatus väga positiivne."

Esimese suurema võidu tõid Lisell ja Robin Jäätma juunioritena koju 2019. aastal Napolis toimunud suveuniversiaadilt. Robini senine parim saavutus on maailmameistrivõistluste pronks, mille ta võitis 2021. aastal, olles ise veel U-21 vanuseklassi sportlane. Lisell on neljal korral võitnud Euroopa mainekama siselaskmise turniiri Nimes'is. Mõlema sportlase kaela on korduvalt riputatud MK-etappide erinevat värvi medaleid.

Nii Liselli kui Robini senine kõrgeim koht maailma edetabelis on neljas koht. Hetkel paikneb Lisell naiste arvestuses kaheksandal ja Robin meeste arvestuses 12. kohal. Segatiimina hoiab õe-venna duo maailma edetabelis viiendat kohta.