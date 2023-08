Bosnia alistanud Eesti noortekoondis võitis sõprusturniiri

Eesti alustas mängu südikalt ning läks sarnaselt eelmise kohtumisega varakult juhtima, kui juba 7. minutil saatis Jako Ilves vastase värava poole teele kauni kauglöögi, mis maandus võrgus, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee. Viis minutit hiljem oli aga seis taas viigis, kui Bosnia ja Hertsegoviina eest oli täpne Davud Aljic. Avapoolajal püsis mäng lahtisena ning häid momente tekitasid mõlemad meeskonnad, ent kumbki neid juhtväravaks vormistada ei suutnud.

Teise poolaja alguses tõi mängu pöörde Mikk Ollisaar, kes mängis end karistusala lähistel löögile ning vormistas Eesti teise iluväravaga sinisärkidele 2:1 eduseisu. Eesti tegutses kaitses südikalt ning suurepärase mängu tegi ka väravasuul seisnud Patrick Strelnikov, mistõttu ei suutnud vastane mängu viigistada. 2:1 võiduga tõusis Eesti kuue punktiga turniiritabelis esikohale.

Kuivõrd penaltiseeriale läinud mängus teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti, on ülejäänud tabeliseis järgmine: teise koha teenis pühapäeval Aserbaidžaanile kaotanud ja viis punkti kogunud Moldova, kolmandal kohal on nelja punktiga Aserbaidžaan ning neljas koht kuulub kolm punkti teeninud Bosnia ja Hertsegoviinale.

Eesti U-15 koondise peatreener Ludvig Tasane rõhutas pärast võidukat mängu, et süda tunneb rõõmu just mängijate pärast. "Areng käib läbi katsumuste. Oleme mängude vahel näinud vaeva, et juurde panna ja üht-teist väljakul ka realiseerus. Asjad, millega me tegelesime, paranesid iga mänguga. Ei saa öelda, et oleme mingites asjades liiga head – sinna on veel pikk tee minna –, aga areng oli meie jaoks peamine märksõna ja saime selle treeneritega kätte. Veelkord – see on mängijate pärast ja mängijaid rõõmustavad, selle üle on väga hea meel," rääkis Tasane.