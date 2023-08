Neidude jalgpallikoondis lõpetas Balti turniiri kaotusega Leedule

Kohtumise esimesel kümnel minutil näitas kõrgemat pressingut Leedu koondis, kes lõi värava all ka ohtlikke momente. Olukordadesse sekkus mitmel korral Eesti väravasuul seisnud Kristiina Rander, jättes enda seljataguse puhtaks. Iga minutiga näitas Eesti koondis paremat mängutempoga kohanemist ning leidis endapoolseid võimalusi. 13. minutil üllatas Darja Uzjukina vastast kauglöögiga, mis paraku lendas küljevõrku. Kaks minutit hiljem konksutas Uzjukina end kahest kaitsemängijast mööda ning virutas palli ristnurka, viies Eesti koondise 1:0 juhtima.

22. minutil jäid eestlased vähemusse, kui Mirell Luik teenis mängu teise kollase kaardi teenis. Eesti tegi väljakul vajalikud korrektuurid ning mängis nagu võrdne võrdsega, aga esimese poolaja lisaminutil lõid vastased värava ning vaheajale mindi 1:1 viigiseisus.

Teise poolaja alguses said vastased kirja oma teise värava, kui Monika Sušcinskyte sahistas võrku otse karistuslöögist. Mängu lõppvärava vormistas Leedu koondises kaptenipaela kandnud Marta Lipnickaite, kes saatis kauglöögist palli väravavahi selja taha. Eesti parimad võimalused teisel kolmveerandtunnil tabasid latti või värava katust ning 80 minuti järel tuli tunnistada vastase 3:1 paremust.

Koondise peatreener Ljubov Maksimova sõnul oli tegemist turniiri parima mänguga. "Mängupilt oli hoopis teine, parandasime nädala jooksul ette tulnud eksimused ja suutsime teha hea mängu. Vähemusse jäämine oli tüdrukutele kindlasti suur väljakutse, kuid nad tulid sellega kenasti toime," ütles Maksimova.

Eesti neiude U-15 koondis sai Balti turniiril kirja viigi ja kaks kaotust. 1:1 viiki lepiti Läti eakaaslastega, Fääri saarte koondisele jäädi alla tulemusega 2:5, Leedule 1:3. Olenemata tulemusest, on Maksimova turniiriga rahul. "Me ei tulnud siia ainult tulemust püüdma, tahtsime, et iga mängija tunneks end hästi, saaks palju mänguaega ning näeksime neis arengut. See oli nende jaoks esimene suur turniir, kindlasti saime siit oma õppetunnid, mida parandada nii individuaalselt kui võistkondlikult. Samas me suutsime lüüa igas mängus värava, nägime, kuidas kaitseliin kogu aeg paremaks muutus ning kokkuvõttes tajusid tüdrukud momente, mida on vaja parendada. Oleme nende üle uhked," ütles peatreener.

Balti turniir oli Eesti neidude U-15 koondisele ettevalmistuseks septembri lõpus Makedoonias toimuvaks arenguturniiriks.