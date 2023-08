Flora tõi Itaaliast ründejõudu juurde

"Ma pole kunagi Eesti meistriks tulnud ja loodan väga, et sellel hooajal õnnestub see Flora koosseisus. Samuti ootavad meid ees Meistrite Liiga mängud – usun, et ka seal on meil võimalus olemas! Enamus mängijaid tunnen Eesti koondisest, seega läks sisseelamine kiiresti," ütles mullu Itaalia kõrgliigas mänginud Kubassova Flora kodulehele.

"Vlada Kubassova liitumine esindusnaiskonnaga on meile oluline täiendus enne Meistrite Liiga eelturniiri mänge. Vlada on mänginud kõrgel tasemel, millega ta toob meile juurde vajalikku kvaliteeti ja kogemust. Mängija on meiega juba treeninud ja hoidnud ennast vormis, seega on hea meel, et ta on juba ka mänguvalmis," sõnas Flora spordidirektor Norbert Hurt.

Kubassova kannab Floras särki numbriga 58.