Knibb kaitses Ironman 70.3 MM-il tiitlit, Kivioja pälvis 12. koha

Knibb ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 24.45, sõitis seejärel 90 kilomeetrit rattaga ajaga 2:07.52 ning jooksis poolmaratoni ajaga 1:18.05. Hõbemedali teeninud inglannat Kat Matthewsi edestas ta nelja minuti ja kolme sekundiga. Pronksi sai kaela tšehhitar Imogen Simmons koguajaga 3:57.56.

Kivioja ujumisaeg oli 27.33, ratast sõitis ta ajaga 2:16.06 ning poolmaratoni jooksis ajaga 1:23.05. Koguaeg 4:09.28 andis kõrges konkurentsis 12. koha. "Tegin täna kindlasti oma ära ja oli täiesti vastupidine enesetunne Tallinna võistlusele. Hea meel, et sain oma vormi realiseerida, olen väga rahul," ütles Kivioja võistluse järel. "Tean kohti, kus on veel arenguruumi, mis on samuti positiivne."

Pühapäeval on stardijoonel mehed. PRO klassi meeste seas on tiitlit kaitsmas norralane Kristian Blummenfelt.

Teiste eestlaste tulemused:

Helen Liis 4:34.13, F30-34, 8. koht

Liisa Kull 4:38.34, F30-34, 11. koht

Kerttu-Liis Laane 4:47.10, F25-29, 36. koht

Anette Zukker 4:52.06, F25-29, 46. koht

Tähe-Kai Tillo 5:02.28, F25-29, 72. koht

Helena Peik 5:12.50 F30-34, 118. koht

Johhanna Räppo 5:42.02, F25-29, 176. koht

Pille Nurmis 8:18.12, F60-64, 114. koht