TÄNA OTSE | Kalju ja Kuressaare jahivad kohta esikolmikus

Kalju on augustikuus neljast kohtumisest kaks võitnud ja kaks viigistanud. Viimases voorus mängis pealinnaklubi võõrsil Pärnu Vapruse vastu maha eduseisu ja lõpuks leppis 3:3 viigiga. Kuressaare aga alistas kodumurul tabeli tippu kuuluva Tallinna Levadia 2:1.

Mõlemal meeskonnal on võidu korral võimalus kolmandaks tõusta. Hetkel hoiab Kalju 32 punktiga viiendat ja Kuressaare 31 punktiga seitsmendat kohta. Kolmandal real paiknev Tallinna Kalev võitles laupäeval Levadia vastu välja 1:1 viigi, aga edestab Kaljut vaid ühe ja Kuressaaret kahe punktiga.

Tänavustest omavahelistest kohtumistest on mõlemal kirjas üks võit. Saarlased said aprillis koduväljakul 2:0 võidu, nõmmekad olid sama tulemusega juunis võidukad. Sel korral on võõrustaja rollis Kalju.

Enne Kalju - Kuressaare kohtumist lähevad omavahel vastamisi Narva Trans ja Paide Linnameeskond. Avavile kõlab Narva Kreenholmi staadionil kell 17.00.