VAATA OTSE | Kas Tiidrek Nurme ületab oma parima MM-koha?

MM-i viimase võistluspäeva hommikul on võistlustules maratoonar Tiidrek Nurme (võistlusnumber 2262), kes on seadnud endale eesmärgiks parandada oma parimat kohta MM-il. Senine tipptulemus on 2019. aastal Dohas saavutatud 26. koht. Nurme isiklik rekord on 2:10.02 ja tänavune tippmark 2:14.26.

"Eks aeg ei ole tiitlivõistlustel kunagi eesmärk, aga eks selle järgi tuleb kindlasti vaadata. Treeningnäitajad näitasid ka ära selle, mis võiks olla optimaalselt see minu tempo. See aeg võiks olla samma kanti, mis ta oli Münchenis [2:12.46]. Kuigi see ilm võib saada määravaks faktoriks, sest see on siin natukene soojem kui Münchenis," rääkis Nurme ERR-ile.

Möödunud aastal pälvisid Eugene'i MM-il kaksikvõidu etiooplased Tamirat Tola ja Mosinet Geremew. Pronksi napsas belglane Bashir Abdi. Nurme MM-il ei osalenud, vaid valmistus Müncheni EM-iks, kus tuli individuaalselt 11. kohale ning meeskondlikult koos Roman Fosti ja Kaur Kivistikuga kuuendale kohale.

Kokku tuleb meeste maratonis stardijoonele 85 sportlast.