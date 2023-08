Sinjavski klubi võitis, Eesti koondislane sekkus pingilt

Kohtumise ainsa värava lõi 21. minutil Jan Kalabiska. Sinjavski alustas vahetusmeestepingilt ja pääses alles 87. minutil väljakule.

Slovacko jaoks tähendas see hooaja kolmandat võitu ja tõusmist esikolmikusse, kuid enamik konkurente on pidanud ühe mängu vähem. Pardubice on kaotanud nüüd viimasest neljast mängust kolm.

Järgmisena mängib Slovacko kolmapäeval, 30. augustil võõrsil karikasarja kohtumist Hlubinaga.