Koik võitis Paide ralli, 16-aastane norralane kaotas vähem kui sekundiga

Koiki ja vaid 16-aastast norralast Karl Peder Nordstrandi (Škoda Fabia SRT Proto) lahutasid terve ralli vaid loetud sekundit, kuid kaheksandal kiiruskatsel oli eestlane nelja sekundi parem ja läks vaid 0,1 sekundiga mööda.

Ülinappi edu suutis tänavu ka Rapla ralli võitnud Koik lõpuni hoida. Kümnenda katse järel lahutas neid vaid 0,6 sekundit.

"Kui tänane päev kokku võtta, siis esimesel poolel tegime päris palju legendimuudatusi eilse õhtu väga libeda katse najal. Muutsime legendi päris palju aeglasemaks, mis maksis meile esimesel ringil päris palju kätte," lausus Koik.

"Selgus, et legend oli küll õige, aga eile oli nii libe ja see muutis tempot kõvasti aeglasemaks. Aga lõunapausil tegime korrektuurid ja proovisime tempot tõsta, mis tasapisi hakkas õnnestuma."

Veelgi tihedamaks kujunes heitlus kolmandale kohale, kus Timmu Kõrge - Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X) ja Urmo Aava - Janno Siitan (Subaru Impreza STi N11) kaotasid võitjale 1.16,3 sekundiga. Kuna Aava aeg oli esimesel katsel parem ning Kõrge tegi seal valestardi ja sai kümme sekundit ajatrahvi, siis teenis kolmanda koha Aava.

Miks kunagine tippsõitja Aava tagasi ralliteele tuli? "Minu kaardilugeja ja Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan tuli selle plaaniga välja, ise oli väga tubli ja leidis meile enamus toetajaid," põhjendas Aava.

"Mulle see plaan meeldis - tulla ise rajale tagasi. See motiveerib mind tavaelus teravam, võtma kaalu alla, mõtlema teistmoodi. Elu on muidu liiga mugavaks läinud ja olen liiga laisaks läinud."

Viiendana lõpetasid Ken Torn - Jaanus Bõstrov (Subaru Impreza STi N12; +2.44,5) ja kuuendana Kaspar Kasari - Rainis Randma (Škoda Fabia R5; +3.13,2).

Eesti meistrivõistluste arvestuses jääb sel hooajal sõita veel vaid 6.-7. oktoobril peetav Saaremaa ralli.