VAATA OTSE | Lisaks kümnevõistlejatele selguvad MM-il kuus maailmameistrit

Meeste 800 meetri jooksu võitis esimese kanadalasena Marco Arop (1.44,24), kelle kannul tuli teiseks Keenia jooksja Emmanuel Wanyonyi (1.44,53) ja kolmandaks pisut üllatuslikult britt Ben Pattison (1.44,83). 24-aastane Sudaanis sündinud Arop võitis mullusel Oregoni MM-il samal alla pronksi.

Naiste 4 x 400 meetri eeljooksus tabas ebaõnn Ameerika Ühendriikide naiskonda, kes ei suutnud määrustepäraselt teatepulka üle anda ja diskvalifitseeriti. See on USA kergejõustikule kindlasti valus hoop, sest sel distsipliinil on võidetud eelmisest kaheksast MM-ist koguni seitse.

Enne võistlusõhtut:

Laupäeva õhtul saab lõpu meeste kümnevõistlus, milles on võistlustules Janek Õiglane, Karel Tilga ja Johannes Erm. Eesti mitmevõistlejate sooritustele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Võistlusõhtut alustab meeste teivashüppe finaal, milles püüab maailmarekordi omanik Armand Duplantis enda teist MM-tiitlit. Edasipääsu finaali pälvisid 12 võistlejat, kelle viimaseks kõrguseks jäi eelvõistlusel 5.75. Lisaks Duplantisele jõudis finaali mullu MM-il rootslase järel lõpetanud ameeriklane Christopher Nilsen ning Filipiinidelt pärit Ernest John Obiena.

Naiste kuulitõuke kvalifikatsioonivõistlusel sai parima tulemusega hakkama mullu MM-il kolmandaks jäänud hollandlanna Jessica Schilder, kes tõukas veel kuue naisega kohe esimesel katsel kvalifikatsiooninormi (19.10). Eelmisel aastal tõi ameeriklanna Chase Ealey'le kulla tulemus 20.49.

Meeste 800 meetri finaalis selgub uus maailmameister, sest Emmanuel Korir jättis vigastuste tõttu tänavuse MM-i vahele. Mullu esikolmikus lõpetanud Djamel Sedjati ja Marco Arop jõudsid finaali, aga kiireima ajaga sai poolfinaalis hakkama hoopis keenialane Emmanuel Wanyonyi (1.43,83). Mullu võitis Korir MM-tiitli ajaga 1.43,71.

Naiste 5000 meetri finaalis asub mullust tiitlit kaitsma etioopialanna Gudaf Tsegay, kes jäi eeljooksudes alla vaid mullu hõbemedali teeninud Beatrice Chebet'le. Suurfavoriit on aga Keenia jooksja Faith Kipyegon, kes püstitas juuni alguses distantsil uue maailmarekordi. Keenialanna tõusis tänavusel MM-il juba 1500 meetri troonile.

Laupäevase võistluspäeva lõpetavad 4x100 meetri jooksu finaalid.

Laupäev, 26. august

20.00-23.00 ETV2 ja sport.err.ee

20.05 10-võistlus: odavise, A-grupp (Tilga, Õiglane, Erm)

20.25 M teivashüppe finaal

20.30 M 4x400 m teatejooks, 1. ring

20.55 N 4x400 m teatejooks, 1. ring

21.10 10-võistlus: odavise, B-grupp (Tilga, Õiglane, Erm)

21.15 N kuulitõuke finaal

21.30 M 800 m jooksu finaal

21.50 N 5000 m jooksu finaal

22.25 10-võistlus: 1500 m jooks (Tilga, Õiglane, Erm)

22.40 M 4x100 m teatejooksu finaal

22.50 N 4x100 m teatejooksu finaal