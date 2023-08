36-aastane Djokovic US Openi eel: hetkel ei mõtle lõpetamisele

Esmaspäeval algab aasta viimane suure slämmi tenniseturniir US Open. Üle mitme aasta on tagasi võistlusel serblane Novak Djokovic. US Openi tiitlikaitsjad on praegused maailma esireketid Carlos Alcaraz ja Iga Swiatek.

Üle mitme aasta on US Openil tagasi Novak Djokovic ning võistluse eel mõtleb ta vaid võitmisele. "Suure slämmi turniirid on suurimad eesmärgid, mis mul praegu karjääri jooksul on. Ma räägin sellest alati, et minu eesmärk on jõuda tippu ja anda endast parim suure slämmi turniiridel. Ma ei tea, mitu slämmi mul veel on. Ma jätkan ikka veel, hetkel ei mõtle lõpetamisele," alustas Djokovic.

"Ma näen seda iga suure slämmi puhul, mida ma praegu mängin, kui tõeliselt head võimalust teha rohkem ajalugu. Muidugi on sellel suur tähtsus. Ma pole siin kaks aastat mänginud, see on lihtsalt tunne on peaaegu sama," lisas kolmekordne US Openi võitja.

Novak Djokovic rääkis, et US Openilt kõrvale jäämine teda ei vihastanud. "Ei, viha ei olnud. Just eelmisel aastal US Openi ajal tundsin, et on kahju, et mind seal pole. Tundsin kurbust, et ei saanud osaleda, aga see aasta on see aasta. Ma ei mõtle sellele, mis juhtus viimase aasta või viimase paari jooksul. Lihtsalt suunan oma tähelepanu tänavusele turniirile," sõnas Djokovic.

Djokovic ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ning seetõttu ei olnud tal võimalik kahel viimasel aastal Ameerika Ühendriikidesse lennata ning turniirist osa võtta.

Maailma naiste esireket Iga Swiatek andis turniirieelsel pressikonverentsil mõista, et proovib eelmise aasta võidule pigem vähe mõelda. "See on raske küsimus, sest ühest küljest tahad sa alati võtta eelmise aasta kogemusi, leida üles kõik need positiivsed asjad, mis juhtusid, võtta sellest jõudu," rääkis Swiatek.

"Teisest küljest peate meeles pidama, et see on täiesti erinev olukord. Nende 12 kuu jooksul võib palju juhtuda. Nii et ma püüan, jah, võtta kõike samm-sammult, mitte tegelikult oma mõtetega väga kaugele rännata," lisas esireket.

"Ma tahan ka omamoodi lihtsalt eelmisest aastast õppida. Õppisin US Openi ajal palju. See oli ilmselt kõige olulisem turniir selles mõttes, et ma uskusin endasse ja arenesin kõvakattega väljakul palju," rääkis Iga Swiatek enne US Openit.