Eesti kõigi aegade teine punktisumma tõi Tilgale MM-il neljanda koha

Kanada teenis Budapesti kümnevõistluses kaksikvõidu, kui Pierce LePage kogus maailmameistrina 8909 punkti (10,45 - 7.59 - 15.81 - 2.08 - 47,21 - 13.77 - 50.98 - 5.20 - 60.90 - 4.39,88) ning Damian Warner sai 8804 punktiga tema järel teise koha.

Grenada mees Lindon Victor teenis uut rahvusrekordit tähistava 8756 punktiga pronksi ning esimesena jäi medalitelt välja võimsa isikliku rekordi 8681 püstitanud Karel Tilga. Tema eelmine tippmark oli 8484 silma.

Suurepäraselt läbisid teise päeva ka Janek Õiglane ja Johannes Erm. Õiglase uueks isiklikuks rekordiks on alates laupäevast 8524 punkti, mis andis talle kuuenda koha; Erm sai 8484 punktiga üheksanda koha. Kaheksandast kohast ehk MM-i auhinnarahadest ning EOK B-taseme finantstoetusest jäi puudu vaid seitse punkti.

Eesti vägevaima kümnevõistluse on kokku pannud Erki Nool, kes kogus 2001. aastal Edmontoni MM-il hõbedat võites 8815 punkti. Enne laupäeva oli teisel kohal Maicel Uibo Doha MM-il kogutud 8604 punktiga ja kolmas Kristjan Rahnu 2005. aastal Arles' teenitud 8526 silmaga. Õiglane liikus seega Rahnu selja taha viiendaks.

Eesti kümnevõistlejate seeriad Budapesti MM-il:

Karel Tilga 8681 punkti (10,84 - 7.58 - 15.75 - 2.05 - 48.58 - 14,68 - 50.57 - 4.80 - 66.42 - 4.20,73)

Janek Õiglane 8524 punkti (10,94 - 7.47 - 15.08 - 2.02 - 48,41 - 14,51 - 40.85 - 5.10 - 70.45 - 4.23,43)

Johannes Erm 8484 punkti (10,69 - 7.72 - 15.38 - 1.93 - 47,05 - 14,90 - 45.09 - 4.90 - 60.56 - 4.22,19)

Kümnevõistluse lõppseis:

1. Pierce LePage (Kanada) 8909

2. Damian Warner (Kanada) 8804

3. Lindon Victor (Grenada) 8756

4. Karel Tilga 8681

5. Leo Neugebauer (Saksamaa) 8645

6. Janek Õiglane 8524

7. Harrison Williams (USA) 8500

8. Markus Rooth (Norra) 8491

9. Johannes Erm 8484

10. Sander Skotheim (Norra) 8263





110 meetri tõkkejooks:

Kõik eestlased osalesid esimeses jooksus, kus Lindon Victori (14,47) järel oli Janek Õiglane (14,51) teine, Karel Tilga (14,68) kolmas ja Johannes Erm (14,90) viies. Kõige parem seis on jätkuvalt Tilgal, kelle isiklik tõkkejooksurekord on vaid kolm sajandikku parem.

Neugebauer kaotas kõvasti punkte ning langes üldarvestuses 5520 silmaga LePage'i (5614) ja Warneri (5596) selja taha kolmandaks. Tilga (5308) edestab oma rekordigraafikut nüüd juba 123 punktiga, 5217 punkti kogunud Õiglane on graafikust ees 43 silmaga ning 5292 punkti peal olev Erm kaotab 153 punktiga.

Kettaheide:

Neugebauer läks alt ka kettaheites (47.63), küll õnnestus MM-kümnevõistluste rekordi püstitanud Victor (54.97) ja Tilga (50.57) ehk see trio liigub 8700 punkti ja pronksmedali kursil. Õiglane heitis avakatsel 40.85, Ermi parimaks jäi 45.09.

Lepage sai kirja 50.98 ja juhib kümnevõistlust 6505 punktiga, 45.82 heitnud Warner on 6380 punktiga teine. Neile järgnevad Victor (6365), Neugebauer (6341) ja Tilga (6190).

Rekordvõistlusega võrreldes on Tilga juba 194 punktiga plussis. Õiglane kaotab oma rekordigraafikule kahe punktiga, Ermil on miinuseid 115 ehk mõlemad on minemas umbes 8350 punkti peale.

Teivashüpe:

Kõik eestlased tegid ka teivashüppes oma ära, eriti tugevalt esines taas Õiglane, kes ründas ka oma isiklikku rekordit 5.20, aga piirdus lõpuks ikkagi 5.10-ga. Tilga ületas 4.80, Erm kümme sentimeetrit enam. Alavõit kuulus 5.30-ga Harrison Williamsile, LePage kindlustas 5.20 ületamisega oma esikohta ja ka Victor tegi 4.80 ületamisega hea võistluse.

7477 punkti kogunud LePage edestab kaheksa ala järel Neugebauerit ligi 200 punktiga, hõbedakursil liikuval Warneril on 7260 punkti. Pronksile käib kõva võitlus Neugebaueri (7282), Victori (7214) ja Tilga (7039) vahel, Ermil on 6941 ja Õiglasel 6840 punkti.

Tilga edestab oma rekordigraafikut 157 ja Õiglane 44 punktiga, Erm kaotab graafikule 54 silmaga. See tähendab, et tugeval odaviskajal Tilgal võib täna lõpuks kokku tulla 8700 punkti, Õiglane ja Erm liiguvad umbes 8450 punkti kursil.

Odavise:

Tilga avakatse 66.00 andis küll lootust, kuid juurde tuli vaid 42 sentimeetrit ja sellega langes eestlane ka medalivõitlusest, sest Victor leidis endast viimasel katsel 68.05. Erm viskas avakatsel isikliku rekordi 60.56 ning ainsana 70 meetri joone ületanud Õiglane teenis 70.45-ga alavõidu.

Viimase ala eel on LePage'il 8228, Victoril 8074, Warneril 8044. Neugebaueril 7989 ja Tilgal 7874 punkti. Õiglasel on koos 7736 ja Ermil 7687, ehk mõlema jaoks on hea 1500 meetri jooksu puhul võimalik täita ka Pariisi olümpianorm.

1500 meetri jooks:

Eestlased läksid täispanga peale välja ja kõik kolm jooksid Budapestis ka isikliku rekordi. Alavõit läks 4.19,64-ga Skotheimile, tema järel oli teine Tilga 4.20,73-ga ja kolmas Erm 4.22-19-ga. Õiglane nihutas isiklikku rekordit võimsalt, ligi kümne sekundiga ning sai jooksus 4.23,43-ga kuuenda koha.

Pingutus tõi nii Õiglasele kui Ermile ka Pariisi OM-pileti, kuigi Ermil jäi lõpuks vaid seitse punkti puudu kaheksandast kohast.

*****

Eestlaste seeriad avapäeval:

Johannes Erm 4430 (10,69 - 7.72 - 15.38 - 1.93 - 47,05)

Karel Tilga 4419 (10,84 - 7.58 - 15.75 - 2.05 - 48,58)

Janek Õiglane 4307 (10,94 - 7.47 - 15.08 - 2.02 - 48,41)

Juba kaugushüppe järel jättis võistluse pooleli maailmarekordimehest tiitlikaitsja Kevin Mayer, hiljem lisandus katkestajate nimekirja ka Ashley Moloney ning kõrgushüppe järel ka Niklas Kaul ja Zachery Ziemek.

Teise päeva avaalade järel langes suurest konkurentsist norralane Sander Skotheim, teivashüppes said nulli nii Kyle Garland kui Ayden Owens-Delerme.

Avapäeva käik:

100 meetri jooks:

Eesti kümnevõistlejad alustasid MM-i suurepäraselt, kui Karel Tilga (10,84) parandas isiklikku rekordit seitsme ja Johannes Erm (10,69) kolme sajandikuga. Ka Janek Õiglane tegi 10,94-ga väga hea jooksu.

Alavõidu võttis oodatult Kanada täht Damian Warner 10,32-ga, talle järgnesid Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme 10,43-ga ning sakslane Manuel Eitel 10,44-ga.

Kaugushüpe:

Eesti meeste jaoks jätkus MM-i ilus algus ka kaugushüppesektoris, kui Janek Õiglane viis oma isikliku rekordi 7.47 peale, Johannes Erm sai kirja oma viimaste aastate parima tulemuse 7.72 ning Karel Tilgale läks kirja 7.58.

Alavõidu sai veidi ootamatult sakslane Leo Neugebauer, kes hüppas ainsa mehena üle kaheksa meetri (8.00). Sander Skotheimile andis isiklik rekord 7.80 ja ligi pool meetrit paremini hüpanud Damian Warner pidi reedel piirduma 7.77-ga. Võistlus ebaõnnestus Tokyo olümpiapronksi Ashley Moloney jaoks, kellele läks parimal katsel kirja vaid 6.98.

Kahe ala järel edestab Warner (2020) teisel kohal olevat Neugebauerit 28 punktiga, Ermil on viiendana koos 1921 punkti (rekordvõistlusega võrreldes -54 punkti), Tilga on kogunud 1852 (+38) ja Õiglane 1801 silma (+1). Tiitlikaitsja ja maailmarekordimees Kevin Mayer enam kuuli tõukama ei läinud.

Kuulitõuge:

Neugebauer ületas ennast ka kolmandal alal, tõugates juba avavoorus isiklikku rekordit tähistava 17.04. Teised mehed jäid temast enam kui meetri kaugusele: Lindon Victor sai kirja 15.94 ja Pierce Lepage 15.81.

Eestlased jätkasid suurepäraselt. Ermi ilus seeria - kõik tõuked üle 15 meetri - tõi talle 15.38 näol uue isikliku rekordi (varasem tippmark sisetingimustes tõugatud 15.04), Tilga oli 15.75-ga kokkuvõttes neljas ja Õiglase parima katse pikkuseks mõõdeti 15.08.

Kolme ala järel on Neugebaueril koos juba 2908 punkti ehk sakslane liigub 8950 punkti graafikus. Warneril on teisena 2812 ja Lepage'il kolmandana 2784 punkti. Erm on kuuendana kogunud 2734 punkti (rekordigraafikuga võrreldes -10), Tilgal on kaheksandana 2688 (+65) ja 12. kohal oleval Õiglasel 2596 punkti (+5).

Kõrgushüpe:

Hiilgavalt alustanud Eesti kümnevõistlejate trio jaoks saabus esimene tagasilöök kõrgushüppes, kui Erm piirdus 1.93-ga. Tilga ja Õiglane tegid hea võistluse ning ületasid vastavalt 2.05 ja 2.02. Alavõit kuulus 2.11-ga Sander Skotheimile.

Nelja ala järel on Neugebaueril liidrina 3730 punkti, talle järgnevad 3662 punkti kogunud Warner ja LePage. Tilgal on 3538 (rekordigraafikuga +19), Ermil 3474 (-101) ja Õiglasel 3418 (+24) punkti.

400 meetri jooks:

Alavõit kuulus 46,44-ga Puerto Rico mitmevõistlejale Ayden Owens-Delerme'ile, kellele järgnesid ameeriklane Harrison Williams (46,52) ja Erm (47,05). Eesti kümnevõistlejate parima soorituse eest hoolitses Õiglane, kes nihutas 48,41 joostes oma isiklikku rekordit 39 sajandikuga, kõvasti punktilisa teenis ka Karel Tilga, kelle aeg 48,58 on ligi sekundi võrra kiirem kui rekordvõistlusel joostu.

Päeva viimasel alal veidi punkte ära andnud Neugebauer on liidriks 4640 silmaga, talle järgnevad LePage (4610) ja Warner (4578). Ilusa avapäeva tegi ka neljandal kohal olnud Lindon Victor (4476), Erm on 4430 punktiga viies, Tilga 4419 silmaga seitsmes ja Õiglane 4307 punktiga 11.

Sealjuures edestab Õiglane oma isikliku rekordi (8405) graafikut 65 ja Tilga (8484) 64 punktiga ehk mõlemad mehed liiguvad 8500 punkti suunas. Erm kaotab oma tippmargi (8445) graafikule 83 silmaga.

*****

Tilga seeria 8484 punkti kogudes: 11,13 - 7.69 - 15.32 - 2.10 - 49,53 - 15,16 - 47.13 - 4.92 - 66.55 - 4.26,95

Ermi rekordiseeria (8445): 10,73 - 7.97 - 14.66 - 2.03 - 47,41 - 14,33 - 43.24 - 4.70 - 59.60 - 4.34,04

Õiglase rekordiseeria (8405): 10,89 - 7.42 - 15.02 - 2.00 - 49,28 - 14,33 - 43.05 - 4.95 - 72.29 - 4.39,29