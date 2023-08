Eesti jalgpallikoondis teeb toetajatele avatud treeningu

Eesti meeste koondis koguneb 4. septembril, et valmistuda järgmiseks EM-valiksarja kohtumiseks Rootsiga. Mängunädala esimene treening toimub Tallinnas TNTK staadionil ja on kõigile jalgpallisõpradele avatud.

Meeste koondise peatreener Thomas Häberli ütles, et treeningule on kaasa elama oodatud kõik jalgpallisõbrad. "Esimene trenn annab vajaliku tunnetuse kogu mängunädalaks. Otsustasime sel korral selle avada kõigile, et olla oma poolehoidjatele veelgi lähemal ja alustada üheskoos valmistumist Rootsi vastu minekuks," rääkis Häberli.

Ajakava:

Kell 15.30 - avatakse TNTK staadioni väravad, võimalus leida istekoht tribüünil

Kell 16.00 - treeningu algus; pärast treeningut võimalus küsida koondise mängijate autogramme ja teha fännipilte

Eesti meeste koondise järgmine Euroopa meistrivõistluste valikkohtumine toimub 9. septembril A. Le Coq Arenal Rootsiga. Läbi aegade on Eesti ja Rootsi vastamisi olnud 18 korda. Viimati lõi Eesti meeste koondis rootslastele värava 2018. aastal, kui maavõistlusmängus oli eestlastest resultatiivne Henri Anier. Sellele vaatamata lepiti 1:1 viiki. FIFA edetabelis paikneb Rootsi kõrgel 23. kohal.

Pääsmed Eesti – Rootsi EM-valikmängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. Pääse mängule on taskus juba enam kui 7000 jalgpallisõbral ja valikmänguks on A. Le Coq Arenale oodata ligikaudu 10 000 pealtvaatajat. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.