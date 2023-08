Andekas Belgia rattur suri avariis saadud vigastustesse

De Decker sõitis kolmapäeval treeningu käigus tagant otsa sõiduautole. Belglane toimetati esmalt Lieri haiglasse, kus ta operatsioonile viidi. Hiljem toimetati rattur Antwerpeni ülikooli haiglasse, kuid arstide pingutustest hoolimata De Decker suri reede hommikul haiglas.

"Oleme sellest täiesti vapustatud," ütles Lotto-Dstny tegevjuht Stephane Heulot. "Tijl tegi sel aastal suure arenguhüppe ja meie uskusime tema potentsiaali. Jääme Tijli mäletama kui andekat ratturit, kes oli kõigiga soe ja sõbralik. Avaldame sügavat kaastunnet tema perekonnale ja lähedastele."

De Decker sõitis tänavusel hooajal Lotto-Dstny arendusmeeskonna eest ning võitis mai alguses kuni 23-aastaste Pariisi-Roubaix' ühepäevasõidu. Juulis teatas Lotto-Dstny, et De Decker liitub järgmisest hooajast klubi profimeeskonnaga.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl's family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF