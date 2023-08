TÄNA OTSE | Kes võidavad sprindikullad ja kuidas jätkavad kümnevõistlejad?

Reede õhtul jätkavad kümnevõistlejad, kel seisavad ees kõrgushüpe ja 400 meetri jookse. Eesti mitmevõistlejate sooritustele saab kaasa elada ka otseblogi vahendusel.

Lisaks selguvad maailmameistrid neljal alal: meeste ja naiste 200 meetri jooksus, naiste kolmikhüppes ja naiste odaviskes.

Meeste 200 meetri jooksus on võimalus teha kuldne duubel 100 meetri maailmameistril Noah Lylesil, kes on 19,47-ga ka hooaja edetabelijuht, kuigi Botswana jooksja Letsile Tebogo on saanud kirja vaid kolm sajandikku aeglasema aja.

Naiste 200 meetri distantsil on samasugune võimalus ameeriklannal Sha'Carri Richardsonil, kuid jamaikalannal Shericka Jacksonil ja koondisekaaslasel Gabrielle Thomasel on ilmselt teistsugused plaanid.

Naiste kolmikhüppes tuleb suurfavoriidina starti Venetsueela spordi suur sangar Yulimar Rojas, kes läheb jahtima juba oma neljandat maailmameistritiitlit.

Naiste odaviskes alustab võistlust maailma edetabelijuhina jaapanlanna Haruka Kitaguchi, kes on saanud tänavu kirja 67.04. Lõunanaabrid saavad aga hoida pöialt Lina Muze-Sirmale ja Anete Kocinale.

Reede, 25. august

19.30-23.00 ETV2 ja sport.err.ee

19.30 10-võistlus: kõrgushüpe (Tilga, Õiglane, Erm)

20.30 M 4x100 m teatejooks, 1. ring

20.35 N kolmikhüppe finaal

21.00 N 4x100 m teatejooks, 1. ring

21.20 N odaviske finaal

21.25 N 800 m jooksu poolfinaalid

22.05 10-võistlus: 400 m (Tilga, Õiglane, Erm)

22.40 N 200 m jooksu finaal

22.50 M 200 m jooksu finaal