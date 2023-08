Edukalt Eesti ja Soome rallidel võistelnud Suninen saab uue võimaluse

Enne tänavust Eesti MM-rallilt osales Teemu Suninen Rally1 autoga viimati Monza rallil 2021. aastal. Sel hooajal sai soomlane uue võimaluse ning osales edukalt Eesti ja Soome rallidel. Eestis lõpetas soomlane viiendal ning Soomes neljandal kohal. Soome rallil oli Suninen kuni viimaste katseteni poodiumi heitluses sees.

Selle hooaja kolmanda stardi Rally1 autoga teeb Teemu Suninen septembri lõpus sõidetaval Tšiili rallil. Lisaks Suninenile stardivad Tšiili rallil ka Hyundais täishooaega tegevad Thierry Neuville ja Esapekka Lappi.

Järgmine etapp sõidetakse veel Euroopas Kreekas (7.-10. september) ning seejärel võetakse suund ookeani taha Tšiilisse (28.09-01.10).

Say hello to our line-up for Rally Chile! #HMSGOfficial #RallyChile #WRC #ForCraig pic.twitter.com/v69o7ihBIE