Põlengud segavad Hyundai ja Toyota valmistumist Akropolise ralliks

Hyundai ja Toyota võistkonnad testivad sel nädalal Loutraki piirkonnas, aga mõlemad tiimid pidid juba esialgset testipaika vahetama. Hyundai test lükkus kahe päeva võrra edasi ja algas neljapäeval, sarnased probleemid vaevavad Toyotat. M-Sport peaks testima alates laupäevast ja võrreldes konkurentidega rohkem põhja pool.

Akropolise ralli asub Lamia ümbruses ja peakorraldaja Pavlos Athanassoulase sõnul ei tohiks keskkonnaprobleemid võistluste läbiviimist mõjutada. "Sel hetkel, kui me seda juttu räägime, ei ole mõju ühelegi teele või juurdepääsuteele, mis on ralliga seotud," vahendas väljaanne DirtFish neljapäeval kreeklase sõnu.

"Loomulikult teeme tihedat koostööd Peloponnesose ja Kesk-Kreeka regioonide, kus ralli toimub, kohalike omavalitsustega. Hetkel me ei muretse - usume, et lahendus leitakse kiirelt ja põlengutega tegeletakse. See ei ole Kreekale kohalik probleem - see on ülemaailmne probleem, millega seisavad silmitsi paljud riigid."

"Tuletõrjujad võitlevad põlengutega nii nagu jaksavad ja kogu jõuga ning me soovime neid lihtsalt igal moel aidata," lausus Athanassoulas.

Akropolise MM-ralli saab alguse 7. septembril. Ilmaennustus lubab jätkuvalt kõrgeid temperatuure, mis küündivad päevasel ajal umbes 35 kraadi juurde. Siiski võib tulla äikesetorme, mis võiks potentsiaalselt ilma pisut jahutada.

Autoralli MM-sarja jaoks pole maastikupõlengud uus probleem. 2019. aastal jäeti seetõttu ära viimasena kavas olnud Austraalia etapp.