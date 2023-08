Meeste kaugushüppe kuld ERR-ile: mulle ei meeldi võita halva hüppega

"Ma proovisin endast lihtsalt viimasel hüppel kõik anda. See oli hea hüpe, aga see ei meeldinud mulle. Hüpe oli võitmiseks piisav, aga see oli halb hüpe. Loodan, et suudan järgmine kord paremini hüpata," kommenteeris Tentoglou oma kolmandat hüpet.

"Kuldmedal küll, aga mulle ei meeldi võita halva hüppega," naeris maailmameister.

"Enamus inimesi, kes kaugushüppele kaasa elasid olid kreeklased. Ma soovin neid väga tänada selle eest, sellest oli mulle palju abi," tänas kreeklane kohale tulnud fänne.

"Mul on nüüd kõik tiitlid olemas ja nüüd kavatsen neid kõiki ka kaitsta," seadis Tentoglou endale uued eesmärgid.