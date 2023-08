Endine Inglismaa tippkohtunik: jätsin sekkumata, sest tahtsin sõpra säästa

Eelmise hooaja alguses kohtusid Chelsea ja Tottenham Hotspur, kes tegid 2:2 viigi. Seejuures lõi Harry Kane'i Tottenhami ülevärava alles kuuendal üleminutil. Aga vahetult enne seda võinuks Chelsea saada hoopis penalti, sest Cristian Romero (Tottenham) tiris Marc Cucurellat (Chelsea) juustest.

Väljakukohtunik Anthony Taylor ei vilistanud viga, aga VAR-i toolil istunud Dean võinuks saata peakohtunikku videokordust uurima. Paraku ta ei teinud seda, sest soovis äreva matši lõpul sõpra säästa.

Aasta hiljem ja kohtunikametist loobununa Dean kahetseb toonast otsust. "Ma jätsin selle rumala juustest sikutamise Chelsea ja Tottenhami mängus tähelepanuta, mis oli minu poolelt hale käitumine," lausus Dean taskuhäälingus Up Front.

"See on üks neist hetkedest, kus ma mõtlen, et mida ma samas olukorras uuesti teeks. Ma saadaks Anthony ekraani ette. Ma teadsin siis, et kui ma saatnuks ta kordust vaatama... siis ründavad teda mõlemad peatreenerid, selles mängus oli pinge haripunktis ja see olnuks algusest lõpuni tõeliselt raske mäng."

"Pärast ütlesin Anthonyle: ma lihtsalt ei tahtnud sind ekraani juurde saata pärast kõike seda, mis oli mängus juhtunud," jätkas Dean. "Ma ei tahtnud teda saata, sest ta on nii kohtunik kui ka semu ja ma ei tahtnud seda teha, sest ei soovinud tema olukorda veelgi keerulisemaks muuta."

Dean töötas peaaegu 30 aastat kohtunikuna ja pani väljakukohtuniku karjääri maha 2021/2022 hooaja lõpus. Seejärel asus ta tegutsema VAR-i ruumis, kuid see töö polnud tema jaoks ja loobus vaid mõne kuu möödudes.

"Ma istusin reedel autosse ja kartsin laupäeval. Ma mõtlesin, et "loodan, et midagi ei juhtu". Olin toolil justkui kivistunud."