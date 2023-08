Aymeric Laporte lahkub Manchester City'st

29-aastane liitus Manchester City'ga 2018. aasta jaanuaris toonase klubi rekordi 57 miljoni naela eest. Laporte aitas klubil võita 12 suurtiitlit, seal hulgas ka eelmisel hooajal Treble'i.

"See on kestnud viis ja pool unustamatut aastat. Palju mälestusi, mida hoian igavesti südamelähedasena," ütles Laporte. "Trofeedest tagasilöökideni, võitudest vigastusteni on see kõik olnud osa minu teekonnast ja ma olen tänulik absoluutselt iga hetke eest, mis kujundas mind selleks, kes ma täna olen," lisas kaitsja

"Oli au ja rõõm neid värve kanda ja ma loodan, et te mäletate mind heas mõttes. Olen alati City fänn ja ootan teid kõiki uuesti," lõpetas Aymeric Laporte.

Laporte tegi City eest kokku 180 mängu, lüües 12 väravat.