Manchester City sõlmis lepingu Belgia ääremängijaga

Euroopas kolmikvõidu ehk treble'iga hakkama saanud Manchester City'ga liitnud 21-aastane Belgia ääremängija lõi kolme hooaja jooksul Prantsusmaa kõrgliigas 10 väravat. Doku on Belgia koondise eest mänginud 16 korral.

"See on minu jaoks suurepärane päev, nii isiklikult kui ka tööalaselt. City on maailma jalgpalli parim meeskond, seega on nendega liitumine eriline," sõnas Doku.

"Olen noor mängija, kellel on nii palju õppida ja areneda," lisas Antwerpenis sündinud ääremängija.

"City vaatamine eelmisel hooajal oli hämmastav. Treble'i võitmine on jalgpallis kõige raskem asi ja nad tegid seda. Te ei kujuta ette, kui põnev on selle meeskonnaga liituda. Ma ei jõua ära oodata, millal saan alustada. Loodetavasti suudan fännid õnnelikuks teha," lõpetas belglane.