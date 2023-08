Eesti kümnevõistlejad alustasid MM-i suurepäraselt, Mayer katkestas

Ungaris Budapestis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel alustasid reedel oma katsumust kümnevõistlejad. Kolme ala järel on 2908 punktiga liidriks sakslane Leo Neugebauer; Karel Tilga ja Janek Õiglane edestavad oma isikliku rekordi graafikut ning Johannes Erm on juba püstitanud kaks tippmarki. ERR-i spordiportaal vahendab mõlemal päeval kümnevõistluse käiku lisaks otseülekandele ka otseblogis, reedeõhtune osa algab kell 19.30.

100 meetri jooks:

Eesti kümnevõistlejad alustasid MM-i suurepäraselt, kui Karel Tilga (10,84) parandas isiklikku rekordit seitsme ja Johannes Erm (10,69) kolme sajandikuga. Ka Janek Õiglane tegi 10,94-ga väga hea jooksu.

Alavõidu võttis oodatult Kanada täht Damian Warner 10,32-ga, talle järgnesid Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme 10,43-ga ning sakslane Manuel Eitel 10,44-ga.

Kaugushüpe:

Eesti meeste jaoks jätkus MM-i ilus algus ka kaugushüppesektoris, kui Janek Õiglane viis oma isikliku rekordi 7.47 peale, Johannes Erm sai kirja oma viimaste aastate parima tulemuse 7.72 ning Karel Tilgale läks kirja 7.58.

Alavõidu sai veidi ootamatult sakslane Leo Neugebauer, kes hüppas ainsa mehena üle kaheksa meetri (8.00). Sander Skotheimile andis isiklik rekord 7.80 ja ligi pool meetrit paremini hüpanud Damian Warner pidi reedel piirduma 7.77-ga. Võistlus ebaõnnestus Tokyo olümpiapronksi Ashley Moloney jaoks, kellele läks parimal katsel kirja vaid 6.98.

Kahe ala järel edestab Warner (2020) teisel kohal olevat Neugebauerit 28 punktiga, Ermil on viiendana koos 1921 punkti (rekordvõistlusega võrreldes -54 punkti), Tilga on kogunud 1852 (+38) ja Õiglane 1801 silma (+1). Tiitlikaitsja ja maailmarekordimees Kevin Mayer enam kuuli tõukama ei läinud.

Kuulitõuge:

Neugebauer ületas ennast ka kolmandal alal, tõugates juba avavoorus isiklikku rekordit tähistava 17.04. Teised mehed jäid temast enam kui meetri kaugusele: Lindon Victor sai kirja 15.94 ja Pierce Lepage 15.81.

Eestlased jätkasid suurepäraselt. Ermi ilus seeria - kõik tõuked üle 15 meetri - tõi talle 15.38 näol uue isikliku rekordi (varasem tippmark sisetingimustes tõugatud 15.04), Tilga oli 15.75-ga kokkuvõttes neljas ja Õiglase parima katse pikkuseks mõõdeti 15.08.

Kolme ala järel on Neugebaueril koos juba 2908 punkti ehk sakslane liigub 8950 punkti graafikus. Warneril on teisena 2812 ja Lepage'il kolmandana 2784 punkti. Erm on kuuendana kogunud 2734 punkti (rekordigraafikuga võrreldes -10), Tilgal on kaheksandana 2688 (+65) ja 12. kohal oleval Õiglasel 2596 punkti (+5).

******

Enne võistlust:

Nii Tilga kui Erm on tänavu kogunud üle 8400 punkti, Tilga saavutas aprilli lõpus Itaalias 8482 ja Erm juuli lõpus Tallinnas Eesti meistrivõistlustel 8424 punkti. Sealjuures kaotasid mõlemad napilt oma isiklikule rekordile: Tilga jäi tunamullu Georgias kogutud tippmargile alla vaid kahe, Erm nelja aasta tagusele rekordile 21 punktiga.

"Tunne on hea, olen saanud probleemideta valmistuda. Loodan, et vorm on sama hea kui kevadel. Võib-olla on natuke võistluskogemust juurde tulnud. Loodetavasti kõik kokku tuleb hea tulemus," sõnas Tilga võistluste eel ERR-ile. "Paarisaja punkti sees on mitu meest. Need, kes seal allpool on, võivad ka juurde panna. Kümnevõistlus on ettearvamatu, eriti sellise ilmaga. Ise arvan, et neid ärakukkujaid tuleb ikka päris mitu, loodetavasti Eesti poisid peavad vastu," lisas ta.

"Eelmise aasta üheksanda koha tahaks üle teha, aga eelkõige on see ülevaatus järgmise aasta olümpiamängudeks. Võistlus ei saa hästi välja tulla, kui seda ei naudi. Ma pole vaadanud, kes siia kohale üldse on tulnud ning punkte vaatan alles enne 1500 meetri jooksu," rääkis Erm oma eesmärkidest.

Janek Õiglane püstitas oma isikliku rekordi 8405 punkti mullu Tennessees, aga pole tänavu enne MM-i kümnevõistlust lõpetanud. Mullu EM-pronksi võitnud Õiglane pidi juuli viimastel päevadel toimunud Eesti meistrivõistlused reielihase vigastuse tõttu pooleli jätma, ent on enda sõnul hästi paranenud.

Budapestis alustab Õiglane oma viiendaid maailmameistrivõistlusi. 2017. aastal saavutas ta Londonis 8371 punktiga neljanda koha. "Kui olin noor, ei mõelnud ma, et võiksin kasvõi ühele MM-ile peale saada. Olen väga rahul. Lähen endast maksimumi andma ja isiklikku rekordit püüdma, ega ma ei lähe sinna statisti rolli. Proovin iga hetke, publikut ja melu nautida ning kui ma seda suudan teha, usun, et tulevad ka head tulemused," sõnas ta.

Kohal on kümnevõistluse suurimad tipud: stardis on nii maailmarekordimees ja mullu Eugene'is 8816 punktiga kulla teeninud Kevin Mayer, tema järel 8701 punktiga hõbeda saanud Pierce LePage ning eelmisel aastal vigastuse tõttu võistluse pooleli jätma pidanud Tokyo olümpiavõitja Damian Warner. Neile pakub kahtlemata konkurentsi sakslane Leo Neugebauer, kes viis tänavu NCAA meistrivõistlustel oma isikliku rekordi 8836 punktini ning ületas sellega ligi 40 aastat püsinud Saksamaa rekordi. Kohal on ka Kyle Garland, Niklas Kaul, Ashley Moloney, Sander Skotheim, Lindon Victor, Ayden Owens Delerme jt.

Tilga seeria 8484 punkti kogudes: 11,13 - 7.69 - 15.32 - 2.10 - 49,53 - 15,16 - 47.13 - 4.92 - 66.55 - 4.26,95

Ermi rekordiseeria (8445): 10,73 - 7.97 - 14.66 - 2.03 - 47,41 - 14,33 - 43.24 - 4.70 - 59.60 - 4.34,04

Õiglase rekordiseeria (8405): 10,89 - 7.42 - 15.02 - 2.00 - 49,28 - 14,33 - 43.05 - 4.95 72.29 - 4.39,29

***

Kümnevõistluse ajakava:

Reede, 25. august

11.05 100 m jooks

11.55 kaugushüpe

13.20 kuulitõuge

19.30 kõrgushüpe

22.05 400 m jooks

Laupäev, 26. august

11.05 110 m tõkkejooks

12.00 kettaheide, A-grupp

13.05 kettaheide, B-grupp

15.00 teivashüpe

20.05 odavise, A-grupp

21.10 odavise, B-grupp

22.25 1500 m jooks