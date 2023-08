MLB säravaim täht sel hooajal enam vigastuse tõttu ei viska

2018. aastal Jaapani liigast USA-sse siirdunud Ohtani näitas enda esimesel kahel hooajal suurt potentsiaali, kuid ei suutnud erinevate vigastuste tõttu hooaegasid lõpetada. Koroonaviiruse tõttu lühendatud 2020. aasta hooajal ei paistnud jaapanlane kuigi palju silma, kuid kerkis järgneval hooajal Ameerika konverentsi kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Ohtanit võrreldakse tihtipeale legendaarse Babe Ruthiga, kes alustas enda MLB karjääri enam kui sada aastat tagasi. Pesapall on aastatega märkimisväärselt arenenud ja viskajad, kes suudavad ka lööjana panustada, on haruldased. Ohtani teeb aga mõlemat väga kõrgel tasemel.

Jaapanlase koduklubi Los Angeles Angelsi tiimidirektor Perry Minasian teatas aga kolmapäeval, et tähtmängija vigastas enda viskekäe küünarliigese sidemeid ja jääb ülejäänud hooajaks viskekünkalt kõrvale.

2018. aastal tehti Ohtanile Tommy Johni protseduur, aga kurikuulsast protseduurist taastumine võtab kaua aega. Ohtani olukorra teeb veel hägusemaks fakt, et jaapanlase leping koduklubiga saab selle hooaja järel läbi. Ohtani vääriks puhtalt löömisoskuse tõttu rekordilist rahasummat, kuid talent viskajana teeb temast suure tõenäosusega ajaloo rikkaima pesapalluri.

Angels, kelle palgal on ka kolmekordne kõige väärtuslikum mängija Mike Trout, käis viimati hooajajärgsel play-off turniiril 2014. aasta hooajal. Klubi otsustas sel hooajal, et üritavad Ohtaniga lepingupikenduseni jõuda ja jaapanlast mitte teise klubisse vahetada, kuid läbirääkimised ei ole veel jõudnud punkti, kus mõlemad pooled rahul oleks. Kui Ohtani peaks jõudma vabaagendina turule, võib Angels temast väga kiirelt ilma jääda.

American League'is hoiab esikohta Baltimore Orioles, kes on sel hooajal võitnud 78 mängu ja kaotanud 48. Neist kahe mängu kaugusel on Tampa Bay Rays, natuke kaugemale jäävad Texas Rangers ja Houston Astros. National League'i tabelitipus on 82 mängu võitnud ja 44 kaotanud Atlanta Braves, kes edestab Los Angeles Dodgersit viie mänguga.

Los Angeles Angels on sel hooajal American League'is võitnud 61 mängu ja kaotanud 67. MLB põhihooaeg saab lõpu 1. oktoobril.