Lajal suure slämmi debüüdist: järgmine kord tean, mida oodata

20-aastane eestlane võitis avaseti ja asus ka teises murdega ette, kuid pidi mängu lõpuks siiski 6:3 4:6, 3:6 kaotusega leppima.

Võimalusi vastane alistada tegelikult oli, aga mingil määral tuli maksta kooliraha. "Alguses ikka oli närv sees, esimene geim oli suhteliselt rabe. Aga sain selle kätte ja siis hakkas sujuma. Esimesed poolteist setti mängisin väga hästi, panin vastasele surve peale," ütles Lajal Vikerraadiole.

"Olin vastasest kõvasti üle ja mäng oli minu kontrollis, aga siis teise seti lõpu poole ei läinud esimene serv enam sisse ja vastane oli stabiilsem. Hakkasin ise lihtvigu tegema ja mängukäik muutus, otsustava seti alguses mängisin ühe paha geimi oma serviga ja jäingi kohe taha. Tegelikult oli tasavägine, oli kohti, kus oleks saanud tagasi murda, aga ei saanud ikkagi lõpuks kätte. Ei olnud kehv mäng, oleks saanud tegelikult selle mängu võita," jätkas tennisist.

Lajalist maailma edetabelis ligi 80 koha võrra kõrgemal asetseva 22-aastase Misolici jaoks oli see juba mitmes suure slämmi kvalifikatsiooniturniir. "Kindlasti on tal rohkem kogemust ja võib-olla oskas rohkem mõne momendi peal kogemuse pealt targemini mängida. Natuke mängis ikka rolli, aga mängu lõpuks ei olnud see, mis talle võidu koju tõi," ütles eestlane.

Austerlasel oli suuri raskusi murdepallide realiseerimisel - tal oli neid koguni 16, aga neist 13 suutis Lajal kaitsta. Samas jäi eestlane teisel servil punkti võitmisega vaid 38 protsendi peale. "Ma arvan, et vastane tõrjus teist setti hästi. Ta oli suhteliselt agressiivne ja hästi pikalt tõrjus. See oli kahe asja kooslus - mina ise ei servinud piisavalt hästi ja tema tõrjus hästi. Ju siis sellepärast läkski nii," ütles Lajal.

Kvalifikatsiooni esimese ringi kohtumine peeti New Yorgis asuva Flushing Meadowsi kompleksi neljandal väljakul. Arthur Ashe'i nimeline peaväljak asetseb sellele väga lähedal.

"Väga vinge oli mängida, atmosfäär on tõesti natuke teistsugune siin. Esiteks on mängijaid rohkem, kuna see on nii palju suurem turniir. Kõik mängijad on üheskoos, oled kõikide tippudega siin ühes mullis. Pluss siis kõik see atmosfäär mängu ajal, väljaku peal olemine, pallipoisid, kõik see. See on täiesti teistsugune, mis Challengeril kogenud olen. Järgmine kord, kui lähen mängima, tean mida oodata ja milline atmosfäär olla võib. See oli praegu täiesti uus kõik," lõpetas tennisist.

Eesti esireketil seisab kaotusest hoolimata ees tihe võistlusperiood. Ta lendab tagasi Euroopasse ja järgmise viie-kuue nädala jooksul ootab ees terve rida turniire, neist esimene Hispaanias.