Flora ja Levadia mängivad Noepi kontserdi tõttu Kadrioru staadionil

Eesti Jalgpalliliit (EJL) teatas neljapäeval, et koduse jalgpalli kõrgliiga 26. mänguvooru kohtumine Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia vahel kolib Noepi staadionikontserdi tõttu Kadrioru staadionile.

EJL kinnitas, et Premium liiga tabelitipus 52 punktiga viigis olevate Flora ja Levadiaga on räägitud ja mõlemad meeskonnad nõustusid kohtumisega Kadriorus.

Noepi staadionikontsert oleks pidanud esialgu aset leidma 19. augustil, kuid Flora pidas koduväljakul Euroopa Konverentsiliigas kohtumise Rumeenia meistri Constanta Faruliga. Farul alistas valitseva Eesti meistri kahe mängu kokkuvõttes 5:0.

Lisaks märkis EJL, et Premium liiga hooajakalender muutub selliselt, et liigahooaeg lõpeb enne novembrikuist koondiseakent. "Et Eesti klubide UEFA sarjade grupifaasi mittejõudmisel saab liigahooaja lõpuni mängida enne novembrikuist koondiseakent, räägiti läbi kevadistel dialoogkohtumisel," kirjutas alaliit.

Mänguaegadena tekkis Premium liigas juurde kaks nädalasisest vooru, üks 26. ja 27. septembril ning teine 31. oktoobril ja 1. novembril.

Nädalavahetuse voorude mänguaegu korrigeeriti, et tagada võistkondadele sarnane puhkeaeg. Kalendris on välditud olukordi, kus üks meeskond tuleks mängule kahe ja teine kolme puhkepäeva pealt; on olukordi, kus mõlemad tulevad kahe puhkepäeva pealt ja olukordi, kus üks tuleb kolme ning teine nelja puhkepäeva pealt.

Et vältida olukorda, kus üks meeskond peaks mängima kahel nädalal järjest nädala keskel, viiakse need karikavõistluste 1/16- ja 1/8-finaalide mängud, kus Premium liiga klubid mängivad omavahel, 25. ja 30. novembrile. Muudatused on Premium liiga klubidega läbi räägitud, täpne kalender avaldatakse lähipäevil