Kiviloo: see võis olla mu viimane koondisemäng

Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste D-alagrupi viimase kohtumise Hispaaniale 1:3 ning jäi kodusel alagrupiturniiril võiduta. Rahvusnaiskonna kapten lootis pärast mängu, et naiskond inspireeris järgmist põlvkonda ja tõdes, et kolmapäevane mäng Hispaaniaga võis olla tema viimane Eesti naiskonna eest.

Eesti võitis koduse EM-finaalturniiri viimaseas alagrupimängus Hispaania vastu avageimi 25:16, kuid kaotas järgnevad kolm geimi ning lõpetas alagrupiturniiri võiduta.

Liis Kiviloo ütles pärast mängu ERR-ile, et naiskond oleks võinud väsimusest veidi enam mööda vaadata. "Väsimus natuke mängis rolli, aga arvan, et igaüks meist oleks saanud natuke sellest natuke mööda vaadata ja südamega rohkem mängida. Kuidagi need südamega mängitud mängud jäid eelmistesse päevadesse," tõdes kapten.

Eestil oli edasipääsuks õhkõrn võimalus ning oleks vajanud Hispaania vastu kindlat kolm-null võitu ja Soome kaotust. Soomlannad tegid küll oma töö ära, aga Eestil ei õnnestunud edasipääsu pälvida.

Kuidas kapten enda tiimikaaslasi innustas, kui naiskonna saatus EM-turniiril oli juba mängu ajal selgunud? "Ma ise ütlesin tüdrukutele, et mängime edasi ja tahame võita. Samamoodi südamega edasi ja kodupubliku ees, nii äge üritus on korraldatud meile, fännid on kõik niimoodi kaasa elanud ja olin ise väga tänulik, et saime üldse sellise kogemuse osaliseks," sõnas Kiviloo. "Siiamaani on emotsionaalne, kui mõtlen, kui palju toetajaid oli ja kui palju positiivseid sõnu tuli. Isegi nüüd peale mängu. Kindlasti ütlesin tüdruketele, et teeme. Kui mitte enda jaoks, siis fännide jaoks."

Naiskonna kapten ütles, et koondis sai palju väärtuslikku kogemust maailma parimate naiskondade vastu ja lootis, et koondis innustas järgmist võrkpallineiude põlvkonda. "Seda ei saa ka alahinnata, et siin on palju väikeseid tüdrukuid, kes vaatavad meid mängimas ja peame olema positiivsed ja naeratama. Andma neile indu juurde ja innustama neid tulevikus võrkpalli mängima. Siit tuli päris palju tuleviku koondislasi juurde, lihtsalt selle ürituse tõttu," ütles Kiviloo.

32-aastane koondislane tõdes, et kolmapäevane kohtumine Hispaania vastu võis olla tema karjääri viimane koondisemäng. "Ütleme nii, et (tuleviku osas - toim) on hästi palju suuri küsimärke. Võib-olla oli täna natuke emotsionaalsem, kuna see oli võib-olla mu viimane koondise mäng. Eks näis järgmine aasta, veel kindlalt ei ütle, aga oli võimalus, et see oli viimane," ütles rahvusnaiskonna kapten.