Neidude noortekoondis leppis Balti turniiri avamängus viigiga

Kohtumise esimestel minutitel toimetati peamiselt eestlaste väljaku poolel, kui Läti koondis värava all teravaid võimalusi tekitas. Eesti neiud kohanesid mängutempoga ning mitmel korral mängiti end lätlastest edukalt mööda, kuid esimesel poolajal pall kummagi väravavõrku ei jõudnud. Vaheajale mindi väravateta viigiseisus, kirjutab jalgpalliliit.

Ka teist kolmveerandtundi alustasid vastased teravamalt. Kohtumise üks parimatest võimalustest tekkis 55. minutil, kui lätlaste karistuslöögi järgselt Irina Kozljajeva tõrjutud pall värava ees lahtiseks jäi. Värava all oli Läti mängija luuramas ning valmis löögiks, kuid eestlanna segas teda piisavalt ning pall lendas postipõrkest välja.

Lätlaste kõrge pressingu avaldamine tõi neile edu 70. minutil. Eestlased eksisid kastis palli klaarimisel ning nahkkera maandus Läti mängija Anna Artemjeva jalal, kes selle üle väravavahi latipõrkest väravasse toimetas. Viis minutit hiljem vastas Eesti viigiväravaga, kui vahetusest sekkunud Gretlin Pihlak kauglöögi võrku lennutas. 1:1 seisuga oli 80 minutit kestnud kohtumine lõppenud.

Neidude U-15 koondise peatreener Ljubov Maksimova ütles pärast kohtumist, et tegu oli võrdse, kuid väljakutsuva mänguga. "Läti oli tugev, aga tüdrukud said väga hästi neile püstitatud ülesannetega hakkama. Meie eesmärk on alati lüüa üks värav rohkem kui vastane, jäime küll täna kaotusseisu, aga tüdrukud ei andnud alla ja lõid otsustaval hetkel viigivärava," ütles Maksimova.

Järgmiseks mänguks Fääri saarte vastu peab Maksimova oluliseks teha mõningaid vigade parandusi. "Peame paremini keskväljal mängijaid markeerima, palli võitma ja eespool veel kõrgemalt pressima," ütles peatreener.

Päeva esimeses kohtumises vastamisi läinud Leedu ja Fääri saared leppisid samuti viigiga (3:3). Eesti neidude jaoks jätkub turniir juba reedel, 25. augustil kell 17.00, kui vastamisi minnakse Fääri saarte eakaaslastega.