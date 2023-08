Servikuningas lõpetab USA lahtiste järel karjääri

"Pärast 17 aastat ATP tuuril on aeg tennisega hüvasti jätta. Kindlasti ei saa see lihtne olema, kuid ma ootan igat sekundit, mil ma saan täielikult oma perele pühenduda. USA lahtised jäävad minu viimaseks turniiriks," teatas Isner ühismeedias.

Karjääri jooksul 16 ATP-tiitlit võitnud ja parimatel päevadel maailma edetabelis kaheksandal real paiknenud Isner jätab endast tennisemaailma jälje kui läbi aegade parim servija. Ameeriklane on oma karjääri jooksul löönud kõigi aegade rekordit tähistavad 14 411 serviässa ja talle kuulub ka ametlik ATP kiireima servi rekord - 253 km/h.

2010. aastal servis Isner Wimbledoni avaringis prantslase Nicolas Mahuti vastu ühe matši kõigi aegade rekordit tähistavad 113 ässa, olles sealjuures osaline ajaloo pikimas tennisematšis, mis kestis kokku 11 tundi ja viis minutit. Ameeriklane väljus pool ööpäeva kestnud lahingust 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68 võiduga.

Isner tegi suure slämmi turniiril parima tulemuse 2018. aastal, kui jõudis Wimbledonis poolfinaali. USA lahtistel mängis ta kahel korral veerandfinaalis ning nii Austraalias kui ka Prantsusmaal jäi tema laeks neljas ring. Isner mahtus ATP aastalõpu edetabelis 20 parema sekka kümnel järjestikusel aastal (2010-2019) ning neist kaheksal juhul oli ka USA esireket (2012-2016, 2018-2020).

Isner saab teada oma USA lahtiste esimese vastase neljapäeva õhtul, kui loositakse meeste ja naiste üksikmängu avaringide paarid. Esimesed mängud peetakse tuleva nädala esmaspäeval.

