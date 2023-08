Martin Rump jätkab Euroopa Le Mansi sarja Hispaanias

Saksamaa tiimi Proton Competition värve esindav Rump ei ole tänavu koos tiimikaaslaste Richard Lietzi ja Michael Fassbenderiga veel täielikult kogu nädalalõppu klappima saanud. Senistelt võidusõitudelt on kirjas kaheksas ja kümnes koht. Hooaja kolmas etapp sõidetakse Aragoni ringrajal, kus valitsevad sel nädalalõpul põrgulikud kuumakraadid, mis ületavad 40 kraadi piiri.

"Kahtlemata on need kõrgeimad rajatemperatuurid, mis siiamaani sel hooajal on olnud. See nüanss saab olema korralikuks katsumuseks. Kahtlemata lisab meile enesekindlust teadmine, et käisime siin juba enne Le Mansi 24 tunni sõitu testimas. Olen ka varasemalt oma karjääris sellel ringrajal sõitnud," sõnas Porsche 911 RSR-19 rooli keerav eestlane.

Laupäeval peetava sõidu teeb eriliseks ka hiline stardiaeg, mis tähendab, et kell kuus õhtul algav nelja tunni pikkune võidusõit lõpeb Hispaanias õhtupimeduses.

"Pärast paarinädalast suvepuhkust on tunne ja meeleolu hea. Hooaja alguse ebaõnnestumised tuleb unustada ja tean, et komplekt, millega kõrge koha eest võidelda, on meil olemas. Alustame siit värskelt lehelt ja usun, et oleme võimelised tegema hea nädalavahetuse," tõdes Rump.

Euroopa Le Mansi võistlussarja lõpuni jääb enne algavat nädalalõppu veel neli võistlussõitu.