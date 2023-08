FIBA sai uue presidendi

Al Thani valiti Manilas toimunud kongressil ühehäälselt presidendiks perioodiks 2023-2027. "Minu jaoks on suur au võtta see vastutus: nii minu enda, minu riigi Katari kui ka meie Aasia maailmajao jaoks," sõnas ta.

"Ma esindanud nüüd kõigi 212 rahvusliku alaliidu huve kõigis viies regioonis. Korvpall on ülemaailmne spordiala ja see on meie kõige tähtsam tugevus. Täna saan anda vaid ühe lubause ning see on, et teen koos FIBA liidrite ja terve juhtkonnaga kõvasti tööd korvpalli ja FIBA heaks."

Organisatsiooni laekurina jätkab kolmandat ametiaega sakslane Ingo Weiss ja lisaks valiti neljaks aastaks organisatsiooni keskjuhatusse (Central Board) 13 liiget, kelle seas on ilmselt tuntuim endine Hiina tippkorvpallur Yao Ming.

Viimased neli aastat juhtis rahvusvahelist korvpalliliitu Mali esindaja Hamane Niang.