Eesti vutinoored tunnistasid Moldova paremust

Mängu alustasid vastased hoogsalt. Juba kolmandal minutil avas mänguskoori Moldova ründaja Adrian Murchin. Paar minutit hiljem lõi Moldova järgmise ohtliku olukorra, millele said vahele Eesti kaitsjad. Siis oli aeg eestlastel löögitäpsust proovida, kuid Thor Alunurme löögi tõrjus vastaste väravavaht, vahendab Jalgpall.ee.

20. mänguminutil lõi mängu alguses skoori teinud Murchin nurgalöögi olukorras omavärava ja viigistas seisu. Edasi kulges mäng võrdsemalt. Mõned minutid pärast omaväravat proovis mitu korda paari minuti jooksul kaugelt peale lüüa Kert Tomingas, kuid vastaste väravavaht oli taaskord oma ülesannete kõrgusel.

Poolaja lõpu poole hakkas Eesti initsiatiivi haarama ja Mikk Ollisaare ohtlik pealelöök lendas napilt väravast mööda. Hetk peale Ollisaare lööki said rünnakule joosta Moldova jalgpallurid ning Eesti kaitseeksimusest sündis nende teine värav.

Teise poolaja algus sarnanes esimesele. Moldova lõi seisuks 1:3 poolaja esimesel rünnakul, kui täpne oli Moldova kapten Timofei Rusu. Seejärel haaras ohjad enda kätte Kert Tomingas, kes purjetas palliga vastaste kastis löögile, kuid tema löök tõrjuti.

Paar minutit hiljem pääses vastaste väravavahiga silmitsi Robert Kaasik, kuid ka tema pealelöök ei toonud eestlastele väravat, sest väravavaht Eduard Cusnir tegutses taas hästi.

66. minutil teenis Eesti vastaste kasti lähistelt karistuslöögi. Pall toimetati kasti, kus oli peaga täpne Eesti meeskonna kapten Ron Neltsas.

Peale seda muutus mäng taas võrdsemaks, kuid mõnikümmend minutit hiljem võitis Alexandru Gore palli eestlaste kastijoone lähistel endale ning lõi tugevalt ühe puutega palli värava paremasse nurka ja tegi mängu lõppseisuks 2:4.

Koondise peatreener Ludvig Tasase sõnul on turniiril rõhk arengul. "Tuleb hea tasakaal leida. Keegi ei taha areneda ainult läbi kaotuste. Need on need mängud, kus tuleb teha tulemust kõige paremas mõttes, et iseendas motivatsiooni leida," sõnas Tasane.

"Tunnustus poistele, et momente suutsime luua, aga paraku väljakutsed olid suuremad. Vastane kasutas meie nõrgad kohad seekord ära."

Järgmise mängu peab Eesti neljapäeval Aserbaidžaaniga. "Kindlasti ootan palju väljakutseid mängijate jaoks. Me saame paremaks läbi väljakutsete. Mugavustsoonis ei toimu kunagi arengut," ütles Tasane.

Turniiri formaat näeb ette, et igas mängus peab selguma võitja. Teisipäeval leppisid Aserbaidžaan ning Bosnia ja Hertsegoviina normaalajal 0:0 viiki, penaltiseerias oli võidukas Bosnia võistkond.